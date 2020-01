Olympiáda je pro nás mimořádně rušivá, vysvětluje NHL. Hovadina, hřímá agent

Šance, že Češi na zimní olympiádě v Pekingu 2022 uvidí superlajnu s Voráčkem, Krejčím a Pastrňákem, poklesla. Vedení zámořské NHL vysvětlilo, proč nechce své hráče pod pěti kruhy vidět.

Je reálné, že hokejový turnaj v hlavním městě Číny dostane stejné obrysy jako ten na hrách v jihokorejském Pchjongčchangu: nastoupí na něm jen hvězdy z Evropy.

"Jeli jsme na pět olympiád, do Pchjongčchangu už ne. A naše zkušenost nám říká, že účast je mimořádně rušivá pro rozjetou sezonu," řekl při All Star víkendu šéf zámořské soutěže Gary Bettman.

"Vím, že pro hráčskou asociaci zůstává účast prioritou, ale pokud jde o ligu, neúčast v Koreji nám vyhovovala," dodal.

Důvody jsou zřejmé. Přerušení základní části v době vrcholících bojů o play off neprospívá byznysu a uvolněným hvězdám hrozí zranění. Například hry v Soči před šesti lety ukončily sezonu Johnu Tavaresovi, Henriku Zetterbergovi či Aleksanderu Barkovovi.

NHL má k olympiádě chladný vztah i proto, že na ní nevydělá ani cent. Dřív požadovala třeba práva na videa, ale neuspěla.

Před Pchjongčchangem navíc dostala ránu od Mezinárodního olympijského výboru, který odmítl hvězdným hokejistům platit cestu, pojištění a ubytování, což dřív dělal. Tím ušetřil přes deset milionů dolarů. Náklady neplatí ani jiným olympionikům.

Sami hokejisté hlásají, že reprezentovat pod pěti kruhy chtějí, jenže ruce jim svazuje kolektivní smlouva mezi NHL a hráčskými odbory. Každá ze stran od ní mohla na podzim minulého roku odstoupit, ale nic se nestalo. Kontrakt, který účast na olympiádě nikomu negarantuje, tím pádem platí až do roku 2022.

Do té doby se kvůli jednáním o další spolupráci neuskuteční ani Světový pohár. Další ročníky by mohly proběhnout v letech 2024 a 2028.

Původně se hovořilo o únoru 2021, ale plánovaný miniturnaj uprostřed základní části nakonec ustoupí tradičnímu All Star víkendu.

Poslední sraz hvězd v St. Louis přitom navzdory slušné sledovanosti (srovnatelné s předchozími ročníky) vyvolal kritiku některých médií. A to v souvislosti s olympiádou.

"NHL tvrdí, že přerušit ligu na dva týdny jednou za čtyři roky je mimořádně rušivé," napsal Ken Campbell z časopisu The Hockey News, načež zkritizoval Utkání hvězd: "Se zastavením soutěže na čtyři dny každý rok a souvisejícími volnými týdny ale žádný problém není. Přitom za to dostáváme příšerný produkt, který už nejde dát do pořádku."

Campbellovi dal za pravdu známý agent hvězd Allan Walsh: "Bettman lidem kolem sebe v soukromí naznačil, že odjezd hráčů na olympiádu mu nevadí. Ale jen v případě, že hráčská asociace udělá při jednáních o kolektivní smlouvě velké ústupky. Argument o mimořádné rušivosti je hovadina."

NHL už před Pchjongčchangem hokejistům navrhla, ať na olympiádu jedou. Za podmínky, že kývnou na prodloužení kolektivní smlouvy do roku 2025.

Hráčské odbory odmítly, protože jim na současném kontraktu leccos vadí. Například položka, podle níž musí část ročního platu odložit stranou na záložní účet. Kolik peněz dostanou zpátky, záleží na hospodářském výsledku soutěže.

Jelikož Bettman ještě neřekl poslední slovo, fanoušci v olympijský hokej plný hvězd stále doufají. Jistou naději v nich může vzbuzovat obří čínský trh, který je pro NHL zajímavý.

Zámořská liga do Číny pravidelně cestuje, k propagaci už využila Davida Pastrňáka nebo Alexandra Ovečkina. Podnikne jednu z cest také v únoru 2022?