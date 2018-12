Video: Pastrňákův parťák přestřelil. Za úder do hlavy dostal stopku na tři zápasy

před 2 hodinami

Za tenhle faul dostal Backes třízápasovou stopku.

Útočník David Backes z Bostonu dostal od vedení NHL zákaz startu ve třech zápasech za to, že ve čtvrtečním utkání s New Jersey udeřil soupeře Blakea Colemana do hlavy. Čtyřiatřicetiletý americký hokejista tím na platu přijde o 219 tisíc dolarů (4,9 milionu korun).

Rozhodčí Backesovi za zákrok udělili dvouminutový trest. Napadený Coleman se po jeho útoku zvedl z ledu a zápas dohrál. Devils v Bostonu zvítězili 5:2. Vedení ligy letos udělilo Backesovi za podobný zákrok třízápasový trest i v březnu. Bostonský hráč, který včetně play off odehrál v NHL 958 utkání, tentokrát nuceně vynechá také novoroční duel pod širým nebem proti Chicagu.

autor: ČTK | před 2 hodinami