"Vyhrožují mi smrtí." Wrestlingovým chvatem zranil opěvovaného Švéda, teď čelí hněvu

před 10 minutami

Bek Floridy Matheson vzbudil emoce poté, co způsobil otřes mozku vycházející hvězdě Petterssonovi.

Praha - Poté, co si podmanil Švédsko, kde za výkony v nejvyšší lize získal neuvěřitelných šest individuálních trofejí, začal Elias Pettersson kouzlit i za Atlantikem. V pěti zápasech za Vancouver posbíral osm bodů (5+3). Jako by ohlásil, že o vítězi příští Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL je jasno.

Ne tak docela. Poslední tři zápasy 19letý útočník vynechal. Marodí s ošemetným zraněním - otřesem mozku.

Před týdnem doplatil na drsnou srážku na půdě Floridy. Ve třetí třetině umě kličkoval v pásmu protivníka, což ovšem neocenil obránce domácích Mike Matheson, jenž si počkal na správnou chvíli, přišpendlil nováčka k mantinelu a potom i k ledu.

Otřesený Pettersson byl rád, že dojel na střídačku, ale podle rozhodčích k faulu nedošlo.

"Mně to přišlo jako wrestling," ušklíbl se po utkání forvard Vancouveru Sven Bärtschi. Že nešlo o čistý zákrok, usoudila také disciplinární komise, která 24letému bekovi Floridy napařila dvouzápasovou stopku.

Matheson, mimochodem reprezentant Kanady na dvou světových šampionátech, opakoval, že Petterssona v žádném případě zranit nechtěl. Dokonce mu poslal omluvnou zprávu.

"Šlo o nešťastný incident, který vedl ke zranění skvělého mladého hráče," komentoval zákrok Mathesonův agent Kent Hughes. "Tvrdit, že Mikeovi šlo o odplatu, je šílené. Mike byl překvapený tím, jak je Pettersson lehký."

Oba hráči měří 188 centimetrů, Matheson je podle údajů z oficiálního webu NHL zhruba o osm kilogramů těžší.

Pettersson dosud vynechal tři zápasy. Znovu nastoupit by mohl příští týden. Záleží, kdy se zcela zbaví následků po otřesu mozku. Při trénincích zatím bruslí samostatně.

To Matheson už je zpátky ve hře. V noci na neděli si odbyl šichtu proti Detroitu.

Během suspendace přišel o část platu, konkrétně 52 tisíc dolarů (skoro 1,2 milionu korun). Také čelil výhrůžkám na sociálních sítích.

"Snažím se jim vyhýbat, ale co jsem tam četl, je pro mě velkým, velkým zklamáním," svěřil se Matheson serveru The Athletic. "Představa, že lidé dokážou být kvůli něčemu takhle nehumánní… Sport je má spojovat tak, aby fandili svému týmu, projevili vášeň. To chápu."

"Ale to, jak teď tisíce lidí komentují moje příspěvky na sociálních sítích, je na úplně jiné úrovni," pokračoval kanadský obránce. "Vyhrožují mi smrtí, přejí si, abych spáchal sebevraždu nebo dostal rakovinu. Vyhrožují dokonce i mému psovi. Pokud někdo zajde takhle daleko, možná by se měl podívat do zrcadla. Vím, že ne všichni fanoušci Vancouveru jsou takoví. Jsem si jistý, že takovéhle věci píše mizivé procento hokejových příznivců."

Další jiskření mezi Floridou a Vancouverem lze čekat zhruba v polovině ledna - při druhém vzájemném klání v letošní sezoně.