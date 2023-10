Nejvyšší Čech v historii NHL. Mladý forvard je blízko, chce napodobit superhvězdu

Pokud dostane šanci v hlavním týmu Calgary, jak naznačily jeho výkony v přípravném kempu, stane se 23letý křídelník Adam Klapka nejvyšším Čechem v historii NHL.

203 centimetrů, 107 kilogramů. Klapka pochází z basketbalové rodiny, ale dal se na hokej, kde je díky svým rozměrům nepřehlédnutelný.

Ve významných zámořských soutěžích, tedy v NHL, na farmách, univerzitách a v hlavních juniorkách, momentálně nenajdete vyššího českého hokejistu.

Klapka má dokonce zaděláno na rekord. Může překonat 201centrimetrového obránce Andreje Šustra a stát se nejvyšším Čechem v historii NHL.

A také nejvyšším hráčem v dějinách Calgary Flames. Stačí, aby si ho klub vytáhl z farmy a poslal do ostrého zápasu.

Podle všeho k tomu není daleko.

V přípravě odehrál Klapka čtyři zápasy, jednou asistoval a jednou se popral. Nepřežil sice poslední škrty, ale zaujal. Až se z jakéhokoliv důvodu uvolní místo ve čtvrtém útoku, pozvánku nahoru by mohl dostat právě on.

"Postava, pracovní morálka, fyzička," vyjmenoval náhradní brankář Calgary Dan Vladař, čím Klapka vyniká. "Už je to chlap a jsem si jistý, že do NHL se nakonec dostane. Doufám, že to bude brzy, protože bych v týmu rád měl dalšího Čecha. Hodně mu fandím."

Klapka do kanadského klubu přišel před minulou sezonou. Podepsal smlouvu na dva roky. Šéfové ho považovali spíš za dlouhodobý projekt, neboť v extraligovém Liberci nesbíral ani půl bodu na zápas. Doufali, že z dobře bruslícího obra se šikovnýma rukama nakonec vyroste cenná posila.

Minulá základní část ukázala, že by tomu tak skutečně mohlo být.

Klapka v 60 utkáních nižší AHL zaznamenal solidních 25 bodů (13+12) a absolvoval šest pěstních soubojů. V letošním přípravném kempu tyto výkony stvrdil.

Pokud na farmě neztratí formu, měl by se dříve či později dočkat povýšení.

Podle svých slov vezme zavděk jakoukoliv pozici v NHL, ale zároveň věří, že do budoucna má na víc než pouze čtvrtou formaci. Příklad si bere z 25letého Američana Tage Thompsona, jen o pět centimetrů nižšího obra z Buffala, který v posledních dvou letech i díky přesunu z křídla do středu útoku vzlétl mezi ligové superhvězdy.

"Vím, že je to jiný hráč než já, ale myslím, že časem dokážu provádět stejné akce jako on. Neříkám, že budu sbírat tolik bodů, ale myslím, že nemusím být jen hráč do čtvrté lajny, který se akorát pere a tak podobně," svěřil se Klapka deníku Calgary Sun.

Thompson v minulém ročníku nasázel 47 gólů a mezi střelci skončil šestý, celkem bodoval 94krát.

"Přitom z toho, co jsem o něm četl, se do ligy dostával těžko. Čtyři roky strávil v AHL (v tomto období okusil i NHL, ale výrazně se neprosazoval - pozn. red.). Pak se to zlomilo a najednou byl jedním z nejlepších v soutěži," dodal Klapka.

Kdyby napodobil Thompsona alespoň z poloviny, byl by pro Calgary jako nedraftovaný útočník výhrou v loterii.