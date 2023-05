Z Toronta rovnou na brusle. Zohorna se hned zapojí do bitvy proti Švýcarům

Čeští hokejisté by měli nastoupit do dnešního utkání na mistrovství světa proti Švýcarsku i s útočníkem Radimem Zohornou, který je na cestě z Toronta. Druhý náhradník za zraněné Lukáše Sedláka a Filipa Chytila, pro které turnaj skončil, byl v sobotu dopsán na soupisku a v Rize přistane přibližně hodinu po poledni. Duel začne v 19:20 SELČ.

Zohorna doplnil tým po vynucených změnách stejně jako Radan Lenc z HV 71, jenž nastoupil už do sobotního zápasu s Norskem (2:0).

"Radim by měl přistát po jedné hodině a večer by měl hrát, pokud všechno proběhne hladce a nebude mít letadlo nějaké zpoždění, nebo se mu někde nezatoulá bagáž," řekl novinářům asistent trenéra českého týmu Libor Zábranský před dnešním rozbruslením.

Češi ztrácejí na dosud suverénní Švýcary dva body a v předposledním utkání v základní skupině B s nimi budou bojovat o průběžné první místo. V úterý v 15:20 SELČ ještě čeká svěřence trenéra Kariho Jalonena duel s Kanadou.

Podle Zábranského je nejlepší varianta Zohornu zařadit hned do hry i s vědomím časového posunu. "Věřím, že to zvládne. Jet lag přijde možná zítra. Ti, co zažili přesuny, tak to vědí. Samozřejmě u nás nejzkušenější je (asistent trenéra) Martin Erat, ten doporučoval jednoznačně okamžitě hodit do zápasu. Myslím, že pro Radima by to bylo to nejlepší a pak se soustředit na další utkání. Není na co čekat," uvedl Zábranský.

Zohornovi skončila sezona v AHL v noci na čtvrtek po vyřazení Toronto Marlies ve finále Severovýchodní divize s Rochesterem 0:3 na zápasy. Po připojení k týmu absolvuje pohovory s trenéry a pak bude definitivně jasno.

"Martin s ním mluvil, než nastoupil do letadla. Ale Kari s ním samozřejmě musí promluvit, vysvětlit mu herní plán a podle toho se určí jeho role v utkání. Ale počítáme s ním na centra," doplnil Zábranský.