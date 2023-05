Žije sen uprostřed pouště, v hale menší, než má Kometa. Vejmelka popsal boj s emocemi

V týmu outsidera NHL patří k největším oporám a jednou z hlavních tváří by měl být i v národním týmu při nadcházejícím mistrovství světa v hokeji. Gólman Arizony Karel Vejmelka se v podcastu, který pravidelně připravuje projekt Bez frází ve spolupráci s Aktuálně.cz, rozpovídal o tom, jak bojoval s emocemi v zápasech a co mu nejvíc pomohlo.

Žádné piplání od juniorů a postupná příprava na severoamerickou soutěž. Brankář z Třebíče si vyšlapal cestu do NHL pěkně přes českou extraligu, kde zazářil v Kometě Brno. O své strategii, jak se dostat mezi hokejovou elitu, se rozepsal i v příběhu projektu Bez frází.

To na tom ještě není tak výjimečné jako to, že se nyní už šestadvacetiletý hokejista okamžitě začlenil do základní sestavy a stal se jedničkou týmu. V této sezoně se vešel mezi tucet nejlepších gólmanů v NHL v počtu chycených střel. Na kontě jich měl přes patnáct stovek.

"Dřív jsem si nemyslel, že by to takhle mohlo jít. Myslel jsem si, že jediná cesta vede přes farmu nebo americké juniorské soutěže. Když jsem byl ale mladší, necítil jsem, že by existoval v těchhle soutěžích tým, který by mi dal hodně prostoru chytat," vysvětlil Vejmelka v podcastu Bez frází plus.

Když se ozvala Arizona s nabídkou, neváhal. "Věděl jsem, že by se už nic podobného nemuselo opakovat, že je to má asi poslední šance. Sice jsem měl i nabídky různě po Evropě, ale já měl odmala sen si v Americe zahrát," přiznal.

A že si zahrál. V minulé sezoně odchytal 52 zápasů, nejvíc ze všech českých gólmanů, a stal se jedničkou týmu. Podobnou porci (50) si připsal i v té nynější. A protože nechytá v mužstvu, které by zrovna oplývalo hráčskou kvalitou, byl během utkání poměrně vytížený.

"Teď se tu buduje nový tým postavený hodně na mladých hráčích, nemáme asi velké ambice. Vím, že klub za sebou historicky nemá žádný velký úspěch, když už se dostal do play off, tak nedošel daleko. Pro hokej tu ani nejsou dobré podmínky, je tady poušť, přes léto jsou tu šílené teploty," líčí Vejmelka.

Před novou sezonou se hráči dokonce museli přestěhovat do univerzitní haly s kapacitou pro pět tisíc diváků. Vejmelka tak odchytal sezonu v aréně, která je menší než brněnský hokejový stánek Komety.

"Je to hodně specifické, stísněné, ale musím říct, že i tak tu klub vybudoval zázemí s parametry NHL. Jestli nám za tři až čtyři roky postaví novou velkou halu, jak je v plánu, dá se to vydržet. Beru to tak, že jsme si zvykli na zvláštní prostředí, které jiným týmům, které k nám přijedou, může dělat problémy. Že je to naše výhoda," usmívá se.

Coyotes za sebou nemají ani žádnou silnou fanouškovskou základnu, a tak klubu zrovna dvakrát nevadí, že se musel spokojit s menšími tribunami.

"Lidi tady dávají přednost americkému fotbalu, baseballu, basketbalu, na druhou stranu tady máme zase klid. Není na nás takový tlak ze strany fanoušků a médií a můžeme hrát bez velkých nervů," všímá si Vejmelka.

V posledních letech se z něho stal flegmatik, který umí krotit emoce. Dřív to tak ale neplatilo. Hodně mu prý pomohla kniha Na cestě k vítězství od Terryho Orlicka.

"Dřív jsem si všechno víc bral. Přemýšlel jsem nad tím, proč jsem dostal gól, co jsem udělal špatně. Díky té knize a metodě vizualizací jsem se naučil správně hlavu nastavit už před každým zápasem, abych byl víc nad věcí a díval se spíš do budoucnosti než do minulosti," prohlásil.

Zatímco v NHL zuří boje o Stanley Cup, on už se teď může soustředit na reprezentační povinnosti na mistrovství světa v hokeji.

"Loni se mi na mistrovství splnil další z mých snů. Byla to krásná tečka za úžasnou sezonou, skvělá týmová práce," zavzpomínal Vejmelka na bronz.

Češi do hokejového šampionátu v Tamere a Rize vstupují v pátek proti výběru Slovenska.