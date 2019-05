MS vydělá balík, oproti českému drobné. Slováci chtějí společné pořadatelství

před 28 minutami

Hokejové mistrovství světa v Bratislavě a Košicích by mělo vydělat výrazně více než posledně, ale oproti českému šampionátu v Praze a Ostravě stále půjde o "drobné".

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Domácí reprezentace nepostoupila do čtvrtfinále, ovšem z ekonomické stránky by MS na Slovensku mělo přinést příznivý výsledek.

"Ještě vám nemůžu říct konkrétní číslo, ale zdá se, že budeme úspěšní," řekl pro Aktuálně.cz šéf slovenského hokeje Martin Kohút, přičemž za hranici úspěchu označil částku minimálně čtyři miliony eur (asi sto milionů korun).

Předešlý šampionát v Bratislavě a Košicích z roku 2011 vydělal výrazně méně - kolem dvou a půl milionu eur (65 milionů korun).

Hlavní příčinou plánovaného vyššího výdělku je pragmatické rozmístění reprezentací. Češi hrají v Bratislavě, kde mají domácí zázemí, Slováci nastupovali v Košicích, přitom před osmi lety hráli stejně jako český tým v Bratislavě. Košický stadion tak často zel prázdnotou.

"V roce 2011 bylo využití hal 30 procent v Košicích a 90 v Bratislavě," připomněl Kohút. "Věděli jsme, že lidé nebudou chodit do košické haly bez slovenského týmu. Když nechodili tehdy, proč by měli chodit tentokrát?"

Návštěvnost je klíčová, protože příjmy plynou pořadateli hlavně z prodeje lístků a z reklamy. Přispět může rovněž stát. "Nám pomohl především s přípravou infrastruktury. Do stadionů v Bratislavě a Košicích jsme investovali asi půl milionu eur," prozradil Kohút.

I kdyby MS na Slovensku překonalo ohledně příjmů očekávání, určitě nevydělá tolik jako český šampionát 2015, který hokejovému svazu přinesl 450 milionů korun před zdaněním. Ekonomický úspěch zásadně ovlivnila rekordní návštěvnost - na zápasy přišlo 741 690 diváků.

Slovensko tolik lidí nepřitáhne, neboť souhrnná kapacita bratislavské a košické haly jen lehce překračuje možnosti samotné O2 areny v Praze.

"Máme nižší kapacitu stadionů, ale stejné náklady," podotkl Kohút. Uspořádání hokejového mistrovství stojí zhruba půl miliardy korun, na lokaci až tolik nezáleží.

Aby Slovensko rozšířilo své možnosti, dlouhodobě stojí o společný šampionát s Českem, který by hostila Praha a Bratislava. Myšlenku pár let před MS 2015 podpořili tehdejší premiéři obou zemí Petr Nečas a Robert Fico. Nakonec z ní ale sešlo.

"Pořád bychom do toho šli okamžitě, pokud by přišla nabídka, ale myslím, že na české straně není zájem," řekl Kohút. S výhledem na letošní mistrovství si nechal spočítat, že kdyby Košice nahradila Praha, turnaj by vydělal o sedm milionů eur víc, celkově tedy minimálně 11 milionů (téměř 300 milionů korun).

Kdyby představitelé českého hokeje Slovensku kývli, hostili by šampionát častěji, ale museli by vyřešit finanční stránku věci. Nadále tak razí cestu vlastního pořadatelství.

Na příštím domácím MS v roce 2024 by navíc mohli překonat vlastní divácký rekord (a dosáhnout na ještě větší zisk). Podmínkou, i když ne nutnou, je včasné vybudování nové haly v Brně s předpokládanou kapacitou 12 tisíc míst. To je přibližně o dva tisíce víc, než pro hokejová klání nabízí ostravská aréna.