Věčné čekání na gól. Hlavně ho od Italů nedostaň ty, dráždili Francouze

před 1 hodinou

Po skoro třítýdenní pauze nedal znát jakoukoliv ztuhlost. Pavel Francouz při premiéře na letošním mistrovstvím světa 15 zákroky vynuloval Italy. "Jejich šance klidně mohly skončit v bráně," vyzdvihl gólmanův výkon trenér Miloš Říha. Ještě předtím Francouzovi při průchodu mixzónou hlasitě gratuloval kolega Patrik Bartošák, který páteční zápas spolukomentoval pro Českou televizi.

Moc střel na vás nešlo, ale některé z nich byly dost nebezpečné, viďte?

Takových zápasů už jsem na šampionátech pár zažil, takže jsem věděl, do čeho jdu. Musím říct, že kluci k tomu přistoupili zodpovědně. Hráli výborně dopředu a samozřejmě si to užívali v útočné zóně. Ale děkuju jim, že mysleli i na zadní vrátka a moc toho Italům nedovolili.

Ale zkraje druhé třetiny měli Italové pár šancí. Vycítili, že s vámi můžou hrát hokej, když jste první třetinu vyhráli jenom 1:0?

Viděl bych to trošku jinak. První třetinu jsme v podstatě celou strávili u nich, měli jsme drtivou převahu. Mohlo to svádět k pocitu, že je hotovo. Paradoxně to ale bylo jenom o gól. Myslím si, že Italové ucítili šanci a snažili se do toho dát všechno. Naštěstí jsme jim utekli o pár gólů. Pak už bylo znát, že zápas kontrolujeme.

Máte pocit, že šampionát pro vás konečně začal? Poprvé jste nastoupil.

Člověk se cítí jinak, když může být s týmem na ledě. Trošku víc vás to vtáhne. Jsem rád, že jsem si mohl zachytat.

Zaznamenal jste před zápasem, že Italové neskórovali mezi elitou 355 minut? Teď už 415.

Věděl jsem, že na tomhle mistrovství ještě nedali gól. Kluci mě popichovali, abych ho jako první nedostal já. Ale někdy stačí nešťastný odraz nebo chybička. Myslím, že oni ten gól dřív nebo později dají. Na druhou stranu bych chtěl říct, že předvedli srdnatý výkon. Dali do toho maximum, co mohli. Ke konci jim to tam napadalo. Trošku kruté.

Velkou šanci měli třeba zkraje druhého dějství, kdy vám vypomohl Dmitrij Jaškin. Řekli jste si k tomu něco?

Bavili jsme se o tom hned v tunelu, když jsme šli po druhé třetině do kabiny. Děkoval jsem mu, že mě zachránil. Ale on mi říkal, že zachránil i sebe, protože to byl jeho hráč. Super moment.

Jak se vám líbila česká souhra? Útoky znovu měly jiné složení.

Dnes si to kluci mohli užít, mohli si vyzkoušet věcičky navíc. Bylo vidět, že občas si to dávali do prázdné brány. Jejich gólman předváděl neskutečné zákroky, chytil ještě spoustu stoprocentních šancí. Tyhle zápasy podle mě jsou o tom, abychom si něco vyzkoušeli. Všechno samozřejmě směřujeme ke čtvrtfinále.