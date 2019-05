Nejkrásnější den v životě. Voráček bodově vybuchl, z únavy zapomněl na puk pro syna

před 48 minutami

V den zápasu odjel kvůli porodu do Uherského Hradiště a spal tři hodiny. Přesto Jakub Voráček zazářil. Nečekaně divokou výhru nad Lotyšskem 6:3 řídil čtyřmi body (2+2) a poskočil mezi pětku nejproduktivnějších hokejistů mistrovství světa.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Nejkrásnější Voráčkův den v životě? "Asi jo," odpovídal 29letý kapitán.

Euforii čerpal především z momentů, které čtvrtečnímu zápasu předcházely. Voráček si mohl v Uherském Hradišti poprvé pochovat svého narozeného syna, v pořadí již druhého. Kvůli velké životní události vynechal rozbruslení.

"Jsem rád, že všechno proběhlo hladce," usmíval se na konci dne. "Aspoň tedy z mého pohledu. Nevím, jak u přítelkyně."

Ve večerním klání se Voráček rozjížděl postupně. "Popravdě jsem toho od sebe moc neočekával," přiznal.

Už v první třetině ale předvedl pohledné sólo. Později tvořil hru, jak to umí, a také dvakrát skóroval. Poprvé hbitou střelou z pravého křídla, podruhé do prázdné brány. Coby správný kapitán vytáhl tým ze šlamastyky. Skóre 0:2 po první třetině fanoušci v bratislavské hale nečekali.

"Dostali jsme dva rychlé góly, ale já věřil, že když se vydržíme hýbat, tak Lotyši nakonec odpadnou, což se stalo. Od čtvrtého gólu jsme zápas kontrolovali," prohlásil Voráček.

Za divokou výhrou vykročili Češi ve druhém dějství, které vyhráli 4:0. Jako by přepnuli na vyšší rychlostní stupeň. "Ale co jsme si řekli v kabině, bych nerozebíral," podotkl kapitán. "Čtyři góly jsme dali zaslouženě, dominovali jsme. Věděl jsem, že se do toho dostaneme," opakoval.

Svou trefou na 3:2 poslal mužstvo do vedení. I proto, že tolik branek nedává, si pořádně zařval. Puk pro synka si ale nevzal. "Asi jsem měl, ale byl jsem tak unavený… Jsem si jistý, že kluci maséři mi puk sebrali," řekl Voráček.

Když v závěru skóroval do odkryté klece, ze všeho nejdřív se pustil do ostré diskuze s Rudolfsem Balcersem, který českého kapitána málem sestřelil. "Úplně zbytečné," ohradil se Voráček. "Kdybych neuhnul nebo kdyby šel malinko víc doleva, mohl mě trefit nepříjemně do hlavy."

Ve zbytku týdne nastoupí Češi ještě proti Itálii (pátek) a Rakousku (neděle). Pořád mají co vylepšovat.

"Tři góly v oslabení, hodně zbytečných vyloučení, to je zdvižený prst," vyjmenovával Voráček nedostatky proti Lotyšsku. A zřejmě už myslel na to, jak bude dospávat svůj velký den.