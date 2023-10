Nejzákeřnější hráč v lize, tepou do Čecha. Ve Finsku rozjel sezonu bláznivým způsobem

Michala Jordána brali do Lahti jako sázku na jistotu a prověřenou hokejovou osobnost. Zatím se ale angažmá zkušeného českého obránce jeví jako fiasko.

Jordán odehrál za Lahti v této sezoně na startu finské ligy sedm zápasů, bylo z toho pět porážek a dvě výhry.

Třiatřicetiletý rodák ze Zlína zatím nebodoval, zato nasbíral už 50 trestných minut a je nejvylučovanějším hráčem celé soutěže.

Novináři Sasha Huttunen a Teemu Suvinen z listu Ilta-Sanomat shodně označili Jordána za největší zklamání rozjezdu nového ročníku.

"Jordán se vrhl do ligy po hlavě, ale ne zrovna v dobrém smyslu. Otázky vyvolal už svým příchodem v létě, v minulé sezoně hrál totiž v Rusku. Po sedmi zápasech má bilanci 0+0, minus dva body v účasti na ledě a 50 trestných minut. Zničující," napsal Huttunen.

"Vypadá jako nejzákeřnější hráč v lize," dodal.

Bronzový medailista z mistrovství světa 2022 a bývalý hráč Caroliny podráždil hokejové Finsko hlavně dvěma vyššími tresty.

Ve třetím ligovém zápase proti týmu KalPa Kuopio byl Jordán vyloučen na pět minut plus do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku proti Andreasi Okanymu.

1:57 Zákrok Michala Jordána proti Andreasi Okanymu. | Video: Youtube.com

O devět dní později trefil český bek do hlavy Švéda Johana Sundströma z mužstva Sport Vaasan a znovu nedohrál. Disciplinární komise mu potom navíc vyměřila trest ve hře na tři utkání.

"Jordán měl být pro Lahti zaručenou akvizicí a vzorem pro ostatní. Ale jeho výkony jsou daleko za očekáváním, zatím je to propadák," napsal žurnalista Suvinen.

Jak naznačil jeho kolega Huttunen, Jordán to neměl lehké hned zkraje svého působení v Lahti. Minulou sezonu rozjel v ruském Chabarovsku, kde působil od roku 2017, přestože ruský prezident Vladimir Putin už déle než půl roku vedl dobyvačnou válku na Ukrajině.

Čelil kritice podobně jako vloni Slovák Samuel Buček po příchodu do extraligového Třince. Finský deník Iltalehti hodnotil v létě Jordánův podpis jako "otevření víka od červí díry".

Zákrok Michala Jordána proti Johanu Sundströmovi:

Tilannehuone on tarkastanut perjantain #PelicansFi–#VaasanSport-ottelusta tilanteen ajassa 23.43, jossa Pelicansin Michal Jordan taklaa Sportin Johan Sundströmiä. Ottelussa tuomaristo tuomitsi tilanteesta 5+PR.



➡️ Tilanne etenee #Liiga'n kurinpitodelegaation käsittelyyn pic.twitter.com/td3AS2M7gn — Liiga (@smliiga) September 29, 2023

Dobré jméno si účastník šesti světových šampionátů, olympijských her i světového poháru zatím neudělal ani na ledě. Dnes si ještě odsedí třetí zápas v trestu a nenastoupí na led TPS Turku, v sobotu už by mohl naskočit do domácího duelu proti Tappaře Tampere.

Lahti, které v předešlém ročníku došlo s českým brankářem Patrikem Bartošákem a útočníkem Lukášem Jaškem do finále finské ligy, patří aktuálně až třináctá pozice v patnáctičlenné tabulce.