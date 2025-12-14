Těžko se mi hledají slušná slova, hlesla hvězda. Pittsburgh předvedl nevídaný kolaps

V nočním programu zámořské NHL se velkým obratem blýskli hokejisté San Jose. Sharks na ledě Pittsburghu ještě 13 minut před koncem prohrávali 1:5, v závěru ale dokázali srovnat a v prodloužení zpečetil otočku druhým gólem v zápase John Klingberg.
"Je to jeden z těch momentů, které v sezoně přicházejí a díky kterým se tým posouvá dál. Dokázali jsme si, jakou máme sílu a že se nikdy nevzdáme. Kluci dnes dokázali velkou věc," řekl trenér Ryan Warsofsky.
"Těžko se mi hledají slušná slova," uvedl po porážce s bývalým týmem obránce Penguins Erik Karlsson. "Do páté minuty třetí třetiny jsme hráli skvělý hokej a utkání jsme měli pod kontrolou, poté jsme ale začali hrát mechanicky a znovu jsme si potvrdili, že tahle liga nic neodpouští," dodal.
Brankář Tristan Jarry vstoupil výhrou do angažmá u hokejistů Edmontonu, kam odešel právě z Pittsburghu. Oilers díky třem bodům Connora McDavida a Leona Draisaitla porazili domácí Toronto 6:3 a v Západní konferenci NHL se posunuli na sedmé místo.
David Tomášek za vítěze odehrál přes osm minut a nebodoval.
Jako jediný z českých hráčů se v sobotním programu zapsal do statistik Ondřej Palát, který v odpoledním utkání zaznamenal dvě asistence při výhře New Jersey 4:1 nad Anaheimem.
Jarry nastoupil pouhý den po výměně z Pittsburghu a zlikvidoval 25 střel. "Je to pořád stejná hra, jen ji aktuálně hraju na jiném místě a v jiném dresu. Snažil jsem se v týmu co nejrychleji zabydlet a být klukům platný. Doufám, že se mi to podařilo," řekl Jarry.
Hlavními tahouny Edmontonu byli hvězdní centři McDavid a Draisaitl. Kanadský útočník zaznamenal dva góly a asistenci a jako druhý hráč v sezoně překonal hranici 50 bodů. V posledních pěti zápasech McDavid nasbíral 15 bodů (7+8) a z druhého místa v produktivitě soutěže ztrácí na vedoucího Nathana MacKinnona z Colorada už jen čtyři body. Draisaitl si připsal tři asistence a posunul se na páté místo kanadského bodování.
Německý útočník se dostal i před nejproduktivnějšího Čecha Martina Nečase, který v domácím duelu Colorada proti Nashvillu vyšel bodově naprázdno a zůstal na 43 bodech (14+29). Avalanche i bez jeho příspěvku vyhráli 4:2 a dál neochvějně vládnou NHL. Bodově naprázdno vyšli pouze dvakrát z 32 zápasů a v čele ligy mají už šestibodový náskok před druhým Dallasem.
Stars s Radkem Faksou v sestavě totiž nedokázali vstřelit gól Floridě a na domácím ledě podlehli Panthers jednoznačně 0:4. Dva góly dal Brad Marchand, jenž se s 18 brankami dělí o sedmé místo mezi nejlepšími střelci v lize. Přes 20 gólů dali jen MacKinnon (26), Morgan Geekie (22) a Jason Robertson (20).
V sestavě Minnesoty se poprvé od poloviny listopadu objevil David Jiříček. Český bek odehrál při výhře 3:2 nad Ottawou téměř 15 minut, do statistik se nezapsal a dál čeká na první bod v sezoně.
NHL:
New Jersey - Anaheim 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Branky: 17. Noesen, 26. Cotter, 38. Glass (Palát), 58. Brown (Palát) - 14. Terry. Střely na branku: 22:31. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 57:50 minut, z 21 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 15.755. Hvězdy zápasu: 1. Allen, 2. Noesen, 3. Lammikko (všichni New Jersey).
Minnesota - Ottawa 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Branky: 24. Pitlick, 37. Hartman, 60. Eriksson Ek - 40. Stützle, 46. Cozens. Střely na branku: 25:35. Diváci: 18.058. Hvězdy zápasu: 1. Eriksson Ek, 2. Wallstedt, 3. Johansson (všichni Minnesota).
Pittsburgh - San Jose 5:6 v prodl. (1:1, 3:0, 1:4 - 0:1)
Branky: 13. Crosby, 21. McGroarty, 30. Hayes, 40. Rust, 46. Mantha - 11. a 59. Toffoli, 48. a 63. Klingberg, 55. Eklund, 58. Celebrini. Střely na branku: 43:32. Diváci: 17.659. Hvězdy zápasu: 1. Klingberg, 2. Toffoli (oba San Jose), 3. Mantha (Pittsburgh).
NY Islanders - Tampa Bay 3:2 po sam. nájezdech (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0)
Branky: 4. M. Schaefer, 11. Ritchie, rozhodující sam. nájezd Heineman - 31. D. Raddysh, 44. Mose. Střely na branku: 17:34. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Duclair, 3. Schaefer (všichni NY Islanders).
Philadelphia - Carolina 3:4 po sam. nájezdech (2:0, 0:2, 1:1 - 0:0)
Branky: 10. Brink, 18. Zegras, 53. Grundström - 30. Ehlers, 35. Nikišin, 53. Jarvis, rozhodující sam. nájezd Blake. Střely na branku: 18:21. Diváci: 17.726. Hvězdy zápasu: 1. Blake, 2. Gostisbehere (oba Carolina), 3. Zegras (Philadelphia).
Columbus - Vegas 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Branky: 8. Coyle, 45. Činachov - 21. Dorofejev, 46. Hutton, 54. McNabb. Střely na branku: 28:25. Diváci: 16.965. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. McNabb (oba Vegas), 3. Coyle (Columbus).
Toronto - Edmonton 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Branky: 17. Cowan, 25. Ekman-Larsson, 59. Lorentz - 4. a 31. McDavid, 42. a 42. Podkolzin, 40. Nurse, 50. Hyman. Střely na branku: 28:36. Diváci: 19.023. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Podkolzin, 3. Draisaitl (všichni Edmonton).
NY Rangers - Montreal 5:4 v prodl. (2:3, 2:1, 0:0 - 1:0)
Branky: 3., 39. a 64. Zibanejad, 6. a 24. Fox - 1. Suzuki, 5. Poehling, 12. David, 17. Dvorak. Střely na branku: 35:32. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Fox (oba NY Rangers), 3. Suzuki (Montreal).
Winnipeg - Washington 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Branky: 40. a 52. Vilardi, 10. Stanley, 19. Barron, 24. Iafallo - 57. Chychrun. Střely na branku: 35:25. Diváci: 14.096. Hvězdy zápasu: 1. Vilardi, 2. Hellebuyck, 3. Morrissey (všichni Winnipeg).
Chicago - Detroit 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Branky: 5. a 57. DeBrincat, 10. Kane, 35. Finnie. Střely na branku: 26:24. Diváci: 14.096. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. DeBrincat, 3. Kane (všichni Detroit).
Dallas - Florida 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Branky: 40. a 58. Marchand, 21. Lundell, 26. Bennett. Střely na branku: 15:23. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Bobrovskij, 3. Lundell (všichni Florida).
Colorado - Nashville 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Branky: 2. MacKinnon, 12. Drury, 30. Olofsson, 57. Ničuškin - 13. Marchessault, 59. Jost. Střely na branku: 42:29. Diváci: 18.130. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. MacKinnon, 3. Girard (všichni Colorado).
Los Angeles - Calgary 1:2 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Branky: 12. Kempe - 27. Coleman, 62. Frost. Střely na branku: 21:38. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Frost (Calgary), 2. Kuemper (Los Angeles), 3. Wolf (Calgary).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
32
18
3
11
104:83
39
2.
Detroit
33
18
3
12
104:109
39
3.
Boston
32
19
0
13
107:99
38
4.
Montreal
31
16
4
11
101:112
36
5.
Florida
31
16
2
13
98:99
34
6.
Toronto
31
14
5
12
102:102
33
7.
Ottawa
31
14
4
13
98:102
32
8.
Buffalo
31
13
4
14
95:108
30
Metropolitní divize:
1.
Carolina
31
20
2
9
105:88
42
2.
NY Islanders
33
19
3
11
100:93
41
3.
Washington
32
18
4
10
106:83
40
4.
Philadelphia
30
16
5
9
90:85
37
5.
New Jersey
32
18
1
13
96:101
37
6.
Pittsburgh
30
14
8
8
95:91
36
7.
NY Rangers
33
16
4
13
88:88
36
8.
Columbus
32
13
6
13
96:112
32
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
32
23
7
2
128:74
53
2.
Dallas
33
21
5
7
111:89
47
3.
Minnesota
32
18
5
9
93:85
41
4.
Utah
33
15
3
15
101:97
33
5.
Chicago
32
13
6
13
91:98
32
6.
Winnipeg
31
15
1
15
96:96
31
7.
St. Louis
33
12
7
14
84:118
31
8.
Nashville
31
12
4
15
87:109
28
Pacifická divize:
1.
Vegas
31
16
9
6
96:90
41
2.
Anaheim
32
19
1
12
114:107
39
3.
Los Angeles
31
14
9
8
83:82
37
4.
Edmonton
32
15
6
11
109:110
36
5.
San Jose
33
16
3
14
96:110
35
6.
Seattle
29
12
6
11
73:90
30
7.
Calgary
33
13
4
16
84:97
30
8.
Vancouver
31
11
3
17
87:111
25
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.
Do Vánoc mlha a oblačné počasí, zlom nastane o svátcích. Výrazně se ochladí
Mlhavé a oblačné počasí jen tak neustoupí. Slunce by se mohlo krátce objevit na obloze ve čtvrtek, a to hlavně na jihu Čech. Zataženo tak bude pravděpodobně i během Vánoc. Potom by podle meteorologů mohla přijít výrazná změna. Otázkou je, zda se dočkáme sněhu alespoň během svátků.
Skrytý detail v DNA možná odhaluje 200 let starou záhadu Ludwiga van Beethovena
Když Ludwig van Beethoven v březnu 1827 umíral, zanechal po sobě nejen hudbu, která přetrvala staletí, ale i tiché přání: aby svět poznal jeho nemoc. O téměř dvě stě let později se k tomuto odkazu vědci skutečně vrátili. Analýza DNA z jeho vlasů přinesla nové odpovědi – a také překvapení, která by si samotný skladatel sotva dokázal představit.