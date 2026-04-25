Litvínov si oddechl, zůstává v extralize. Postup Jihlavy? Prý jen otázka času

Hokejisté Litvínova budou hrát i v příští sezoně extraligu. Setrvání mezi elitou si Severočeši definitivně zajistili výhrou v pátém utkání baráže, ve kterém dnes na domácím ledě deklasovali Jihlavu 5:0. Dali tím zapomenout na předchozí porážku z arény nejlepšího prvoligového celku a v sérii zvítězili 4:1 na zápasy.
Litvínov, který působí v domácí nejvyšší soutěži nepřetržitě od postupu v roce 1959, vykročil za rozhodujícím bodem hned v úvodu. V čase 2:37 vedl po gólech Ondřeje Jurčíka a Davida Kašeho 2:0, po 14 minutách měl zásluhou trefy kapitána Matúše Sukeľa na své straně už tříbrankový náskok. Další branky pak přidali Michal Gut a Adam Polášek.
Čisté konto udržel před 5944 diváky ve vyprodaném hledišti brankář Pavel Čajan. Potřeboval na něj 22 úspěšných zákroků. Sukeľ si vedle gólu připsal také asistenci, s bilancí dvou nahrávek měl dva body i Ondřej Kaše.
"Splnili jsme to, co jsme si řekli. Jsem rád, že extraliga zůstává po té dlouhé době, co se tady hraje, i nadále v Litvínově. Byli jsme z toho samozřejmě nervózní, asi jsme tak úplně nevěděli, co od toho očekávat, ale zároveň jsme věděli, že když se dobře připravíme a budeme hrát, co máme, uspějeme. Nechci urazit kluky z Jihlavy, hráli výborně, ale myslím si, že tam rozdíl mezi extraligou a první ligou pořád je. Důležité bylo, že jsme urvali v prodloužení první zápas," řekl domácí útočník Nicolas Hlava.
Skóre otevřel v čase 2:21 Jurčík, když se od zadního hrazení vydal na odvážný průnik před jihlavské brankoviště a dostal puk za Beranova záda. Uběhlo jen 16 sekund, před brankou hostů si s Beranem pohrál David Kaše a zvýšil na 2:0.
Dukla poprvé vážněji zahrozila v deváté minutě zásluhou Lhotáka, pozorný Čajan snížení nedopustil. Ve 12. minutě fauloval Jáchym kolenem Hlavu, který zamířil do kabiny, ale do zápasu se pak vrátil.
Jáchym nikoliv - od rozhodčích obdržel trest na pět minut a do konce utkání. Litvínov využil dlouhou přesilovku k navýšení náskoku. Sukeľ sice nejprve zazvonil jen na tyčku, ale o chvilku později tečoval Moravčíkovu ránu od modré čáry a upravil na 3:0.
Když ve 23. minutě přidal čtvrtý zásah Gut, bylo prakticky rozhodnuto. Ve 31. minutě byl blízko páté trefě Maštalířský, z ideální pozice nezacílil přesně. Když pak byl ve 38. minutě vyloučený Šenkeřík, hosté se ještě pokusili rozdmýchat jiskřičku naděje a přesilovku podpořili odvoláním Berana z branky. Toho však využil Polášek a uzavřel skóre.
"Samozřejmě to byla snaha se zápasem ještě něco udělat, protože víme, jak to je. Může padnout gól, než se rozkoukáte, může padnout druhý. Ještě pořád jsem věřil tomu, že i gól na 1:4 nás může nakopnout. Chtěl jsem, abychom ho dali, i kvůli lidem, kteří nás sem přijeli podpořit v hojném počtu. Ten pokus ale dopadl tak, jak dopadl celý zápas. Když hrajete v šesti, nemůžete nechat soupeře, aby zpracoval puk, zvedl hlavu a ještě to vyhodil ven," řekl jihlavský trenér Viktor Ujčík.
Třetí třetina už byla jen formalitou a čekáním na závěrečnou sirénu, aby oslavy ze setrvání mezi tuzemskou elitou mohly propuknout naplno. Gólman Čajan si závěrečný zápas sezony vylepšil navíc udrženou nulou. V dresu hostů ji uhájil také Žukov, jenž na poslední dvacetiminutovku nahradil Berana.
"Jsem rád, že jsme to zvládli. Jedním z klíčových momentů série byl první zápas, kdy jsme vyrovnali sedm minut před koncem a pak zvládli prodloužení. Dalším momentem bylo utkání číslo tři, kdy jsme přežili přesilovky soupeře a ten zápas urvali. Pak už jsme byli zakončení série blízko. Ale obrovský klobouk dolů před Jihlavou. Myslím, že je jen otázkou času, kdy bude součástí extraligové elity," prohlásil domácí kouč Jakub Petr.
Baráž o hokejovou extraligu - 5. zápas:
HC Verva Litvínov - HC Dukla Jihlava 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 3. Jurčík, 3. D. Kaše (Hlava, O. Kaše), 14. M. Sukeľ (Moravčík, O. Kaše), 23. Gut (Hännikäinen, Pištěk), 38. Polášek (M. Sukeľ). Rozhodčí: J. Ondráček, Pražák - J. Svoboda, Rampír. Vyloučení: 2:1, navíc T. Jáchym (Jihlava) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 5944 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:1.
Litvínov: Čajan - Šenkeřík, Moravčík, O. Baláž, Polášek, Czuczman, Schmiemann, od 41. navíc Gajdoš - Hlava, D. Kaše, O. Kaše - Maštalířský, M. Sukeľ, Koblasa - Pištěk, Gut, Hännikäinen - Jurčík, Jícha, Havelka - Zygmunt. Trenér: Petr.
Jihlava: A. Beran - Dlapa, Ozols, Strejček, Chvátal, Krenželok, Dundáček, Bukač, od 21. navíc Bilčík - Michnáč, E. Kulda, Lhoták - Burkov, Kuprijanov, Harkabus - Štefančík, Menšík, Čachotský - Pořízek, T. Jáchym, Jiránek. Trenér: Ujčík.
