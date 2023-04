Kouč Pešán se vrací po čtyřech letech na lavičku hokejistů Liberce místo Augusty

Základní dálniční síť v Česku by měla být hotová do roku 2033. Novinářům to dnes řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Během letošního roku proto chce na vládě projednat výhled výstavby dopravní infrastruktury na příštích deset let, který bude obsahovat plány jednotlivých staveb i jejich financování. V současnosti je v provozu 1363 kilometrů dálnic, ke kompletní dálniční síti zbývá dostavět ještě zhruba 700 kilometrů.

"Těch deset let by mělo přinést České republice významný skok v dokončení základní dálniční sítě, aby se v roce 2033 motoristé mohli svézt po kompletně dokončené základní dálniční síti," řekl ministr. Do tohoto termínu by se podle něj měly dokončit mimo jiné i dlouho připravované projekty, jako je například středočeská část dálnice D3 nebo Pražský okruh. "To jsou naše zásadní priority," zdůraznil ministr.

V letošním roce chce proto na vládě projednat výhled dopravní výstavby pro příští dekádu. Měl by podle něj obsahovat jednak konkrétní plány a přípravy staveb, ale i finanční náklady na dostavbu dálniční sítě. "To dosud České republice chybělo. Ta desetiletá doba je nezbytně nutná také z hlediska přípravy a očekávání stavebních firem a motoristů," dodal Kupka.

V současnosti je v Česku rozestavěno 158 kilometrů dálnic. Letos stát plánuje zahájit stavbu dalších 105 kilometrů dálnic. Podle Kupky budou díky velké rozestavěnosti v příštích letech narůstat počty nově otevřených úseků dálnic. V letošním roce tak stát chystá zprovoznění 15,4 kilometru, v příštím roce pak až 118 kilometrů. Loni bylo v Česku zprovozněno 21,2 kilometru dálnic.