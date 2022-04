Kdo neodolá Rusku, skončí v troskách. Jokerit extrémně prodělával, teď je "na ulici"

Helsinský Jokerit, za který v sezoně nastupoval český hokejista David Sklenička, neslavně skončil v KHL. Momentálně nemá kde hrát a vyšlo na povrch, kolik ročně prodělával.

Jokerit vstoupil do ruské ligy v roce 2014, rozloučil se po necelých osmi sezonách z vlastní vůle. Lize, která je spjatá s režimem Vladimira Putina, dal vale před play off kvůli ruské invazi na Ukrajinu a už se nevrátí.

Nově je stoprocentním vlastníkem klubu finská legenda Jari Kurri, který odstoupil z vedení KHL a podíl v klubu odkoupil od ruské těžařské společnosti Nornikel.

Jokerit v ruské soutěži nepropadl jako třeba chorvatský Záhřeb, ale ani vyloženě neoslnil. Nejdál došel do konferenčního semifinále. Hlavně si ale na sebe nevydělal.

Každý rok podle finské televize MTV Uutiset vykázal ztrátu přes deset milionů eur. Celkově tak v Rusku bez započtení stávající sezony prodělal 88,6 milionu (v přepočtu skoro 2,2 miliardy korun). To je pro představu částka, z níž by rok dva vyžila celá extraliga, kde se rozpočet předních týmů pohybuje kolem sta milionů korun.

"Každý západní klub, který nedokázal odolat lákadlu jménem KHL, skončil v troskách. Jmenovitě Jokerit, Slovan Bratislava, Medveščak Záhřeb, Lev Praha, Lev Poprad, Dynamo Riga," napsal na sociální síti šéf Asociace evropských klubů Szymon Szemberg.

Kurriho Jokerit je nyní bez domova. Nemá ani arénu, ani ligu, ve které by hrál. Do příští sezony s áčkem vůbec nezasáhne. V normálním režimu bude fungovat pouze mládež.

"Uděláme všechno pro to, abychom obnovili důvěru lidí v Jokerit, prohlásil Kurri.

Helsinský klub chce přivést zpátky do nejvyšší finské ligy od sezony 2023/24, což je podle šéfa soutěže Heikkiho Hiltunena reálné. V takovém případě by se Liiga, která je na rozdíl od extraligy uzavřená, nejspíš rozšířila na 16 účastníků.

Ne všichni jsou ale z pravděpodobného návratu slavné značky nadšení. Třeba poslanec Mikko Kärnä ze strany Finský střed chce Jokeritu zakázat vstup do elitní finské soutěže až do roku 2030. "Jako trest za spojení s ruským prezidentem Putinem," vysvětlil. K tomu by na Kurriho uvalil sankce.

Jokerit v každém případě musí vyřešit neexistující zázemí. Halu, kde nastupoval od roku 1997, totiž vlastní Rusové Gennadij Timčenko a Roman Rotenberg. Klub jasně deklaroval, že za takové konstelace se do ní nevrátí.

Můžou ovšem přijít noví majitelé. Legendární Teemu Selänne, odchovanec Jokeritu, už dokonce prozradil, že našel finanční skupinu, která je připravena někdejší Hartwall Arenu koupit.

Sankce proti Rusku, které se týkají i Timčenka s Rotenbergem, ale momentálně jakoukoliv transakci znemožňují.

Jokerit má každopádně záložní možnosti. Mohl by se přestěhovat do sousedního města Espoo, kde stojí hala s téměř sedmitisícovou kapacitou, nebo zůstat v Helsinkách a dělit se jako kdysi s městským rivalem IFK o stařičkou arénu s více než osmi tisíci místy.