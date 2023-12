Jágr s Čajánkem zase v útoku. Sestava hvězd porazila výběr sparťanských legend

Exhibiční hokejový zápas Návrat legend u příležitosti oslav 120. výročí extraligové Sparty Praha vyhrál tým složený z hvězd českého a slovenského hokeje. Sparťanské legendy porazil výběr, v jehož sestavě byl i legendární útočník Jaromír Jágr, v pražské Sportovní hale Fortuna před 9120 diváky 5:3.

Zápas se hrál na třikrát 15 minut a k vidění byla v obou mužstvech řada hvězd: olympijští vítězové, mistři světa či hráči, kteří zanechali hlubokou stopu v zámořské NHL. S Jágrem v jednom útoku hrál na pozici centra kapitán Petr Čajánek a na druhém křídle Petr Průcha, s nímž Jágr kdysi hájil barvy New York Rangers.

V mužstvu je doplňovali například brankář Ondřej Pavelec, beci Rostislav Klesla, Ondřej Němec, Miloš Holaň, František Musil, Milan Jurčina a Andrej Sekera či útočníci Aleš Kotalík, Zbyněk Irgl, Jiří Novotný, Tomáš Vlasák, Oldřich Válek nebo Radim Vrbata. Ze střídačky na vše dohlíželi trenéři Martin Ručinský a Jaroslav Špaček.

"Není to jednoduché. Ani pro mě, i když jsem hrál ještě minulou sezonu. Myslím, že zápas splnil účel, přišlo hodně lidí. Hlavně mě překvapili někteří hráči, kteří - i když už dlouho nehrají - vypadali na ledě vážně dobře," uvedl v rozhovoru s novináři jednapadesátiletý Jágr, jenž vede v roli majitele Kladno a stále neukončil aktivní kariéru.

Tým Sparty vedl do zápasu v roli kapitána Richard Žemlička, nechyběli ani velikáni klubové historie jako David Výborný, Jaroslav Hlinka, Jiří Hrdina, Petr Ton, Martin Hosták, Michal Sivek, Michal Broš, Ondřej Kratěna, Jiří Vykoukal, Leo Gudas, Libor Procházka či brankář Michal Neuvirth a další. V roli trenérů se představili Jan "Gusta" Havel a František Výborný.

"Je pro mě ohromná čest být znovu jako trenér na Spartě u takové krásné akce," řekl Výborný, majitel tří extraligových titulů se Spartou z let 2000, 2006 a 2007.

Gudas s Hrdinou odehráli celý zápas bez přileb. "Jsem tak zvyklý, soupeř je pak na mě o něco mírnější a opatrnější," pousmál se Hrdina.

Dlouho se hrálo bez branek, pak poslal hostující česko-slovenský tým do vedení šťastně Radek Ťoupal. Druhý gól přidal ještě do přestávky Kotalík. Brankář Tomáš Rolinek, bývalý útočník a kapitán posledních mistrů světa z roku 2010, odchytal svůj part s čistým kontem. "Je úžasné vidět tady takové hráče před sebou a zahrát si takový zápas před tolika lidmi," pochvaloval si Rolinek.

Ve druhé třetině Sparta ožila a vyhrála ji 3:2 po gólech Tomáše Netíka, Kratěny a Jana Hlaváče. Za soupeře odpověděli znovu Kotalík a Radim Vrbata. Posledním střelcem zápasu byl pak Petr Průcha. Sparta přes hru bez gólmana a závěrečný tlak na obrat nedosáhla.

"Bylo to krásný a moc jsem si to užil. Ještě to chtělo lepší výsledek," řekl jeden z gólmanů poražených Neuvirth. "Tahle hala má pořád ohromný šmrnc. Obrovské poděkování patří všem divákům, kteří přišli. Je super, že se taková akce zorganizovala," doplnil bývalý sparťanský kanonýr Jiří Zelenka.

Velký hokejový svátek. Znovu se člověk potkal s hráči, se kterými jsme tady vyhrávali tituly. S mnoha z nich jsme se od té doby neviděli. A zahrát si znovu před zaplněnou Sportovní halou, to jsem myslel, že už nezažijeme," uvedl Ton.

Víkendovým programem vrcholí oslavy 120 let od založení Sparty, při němž se klub pokouší naplnit obě své arény. V neděli přivítají Pražané v O2 areně v boji o extraligové body České Budějovice. "Zítra náš čekají ještě další povinnosti, takže večer ta druhá dnešní část nebude asi nic moc velkého," podotkl Žemlička.

Exhibiční hokejový zápas Návrat legend v rámci oslav 120. výročí extraligové Sparty Praha:

Legendy HC Sparta Praha - Legendy Česka a Slovenska 3:5 (0:2, 3:2, 0:1)

Branky: Netík, Kratěna, Hlaváč - Kotalík 2, Ťoupal, R. Vrbata, Průcha.