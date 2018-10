Potřebujeme českého Ovečkina, říká Nedvěd. Našlápnuto prý má Pastrňák

před 1 hodinou

Nový generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd má za sebou první inspekční cestu po zápasech NHL.

Praha - Nový generální manažer české hokejové reprezentace Petr Nedvěd má za sebou první inspekční cestu za možnými posilami z NHL pro květnové mistrovství v Bratislavě a Košicích. Ve čtvrtek si nenechal ujít duel Bostonu s Davidem Pastrňákem a Davidem Krejčím proti Philadelphii s Jakubem Voráčkem a Radkem Gudasem. Nedvěd může být na zápasech nejlepší ligy světa častějším hostem i díky tomu, že má možnost přebývat ve svém apartmá v Miami.

"Práci jsme si rozložili, že můj hlavní úkol bude sledovat hráče z NHL. Budu po celé Americe. Z Floridy dělám všechny svoje zájezdy. Je to jediná šance, jak můžu zůstat za velkou louží déle," řekl Nedvěd novinářům v Praze po dnešní nominační tiskové konferenci na turnaj Karjala.

Šestačtyřicetiletý bývalý vynikající útočník po skončení kariéry pobýval na Floridě často a je rád, že s tím může skloubit i svou novou práci. "Kdybych měl cestovat z Evropy a spát po různých hotelích, tak by museli asi na svazu rozbít prasátko. Je to pozitivní pro všechny. V Americe už pak není problém letět na jeden nebo dva zápasy," usmíval se Nedvěd.

Na startu sezony pobýval v České republice a sledoval reprezentační kandidáty v extralize. Před první herní akcí sezony, turnajem Karjala v Praze a Helsinkách, stihl první zámořskou cestu. "Byl jsem osobně na zápase Boston - Philadelphie a pak sledoval spoustu dalších zápasů," popsal Nedvěd.

"NHL se rozjíždí, ale je tam jasně vidět, komu se daří a s kým jsme počítali, že bude mít dobrou sezonu. Kdybych měl vypíchnout, jsou to Pastrňák, Voráček nebo Hertl. Vrána, i když má na body trošku smůlu, tak podává stabilní vynikající výkony. Jsou i hráči, kteří momentálně nedostávají tolik prostoru a neprosazují se. Ale je začátek sezony a uvidíme, jak to bude pokračovat dál," uvedl Nedvěd.

Při prvním dílu Euro Hockey Tour bude od realizačního týmu v čele s novým koučem Milošem Říhou starším zjišťovat, kam se bude další inspekce v zámoří ubírat. "Po návratu z Finska chci letět na západ. Budeme se bavit o hráčích, kteří jsou malinko s otazníkem nebo jsou po farmách, abych se podíval na ně. I oni mohou jet na šampionát," podotkl.

Mistrovství světa v Bratislavě se koná v příštím roce až od 10. do 26. května. "Je to posunuté o týden, takže je šance, že by mohl jet někdo i z druhého kola play off," upozornil Nedvěd.

S kandidáty chce být v osobním kontaktu. "Je pro mě důležité, aby kluci viděli, že zájem z naší strany je. Chceme, aby hráči měli jasno. Budu s nimi komunikovat, sledovat zápasy. Na jedné věci jsme se shodli a myslím si, že to bylo i předtím. Nechceme kluky přemlouvat, aby hráli za národní mančaft. To musí být čest, něco, co sám chceš," podotkl Nedvěd.

Podle něj ale mají všichni hráči, s kterými dosud mluvil, velký zájem reprezentovat. "Samozřejmě můžou být někteří klíčoví hráči nalomení nebo zranění, pak bude moje práce, abych je trošku i přemluvil, s čímž nemám absolutně žádný problém. V momentě, kdy mi ale hráč řekne, že nemá zájem reprezentovat, tak to pro nás pro všechny tady končí," uvedl Nedvěd.

Těší jej příklady z nedávné minulosti. Pastrňák jel před rokem na mistrovství světa v Paříži i bez nové smlouvy v NHL a letos do Dánska zamířil s Davidem Krejčím hned po vyřazení Bostonu ve druhém kole play off.

"Potřebujeme takového českého Ovečkina, který má srdce a vztah k národu," dal Nedvěd za příklad ruského kanonýra Washingtonu, který při každé příležitosti obleče dres sborné.

"Vidíme momentálně v Pastovi (Pastrňákovi), že strhne i ostatní. Kdyby hráči jako Jakub Voráček, Pasta a další k tomu přistupovali stylem jo a ne, byla by to špatná zpráva. Dává to prostor hráčům, kteří třeba takové to srdíčko nemají, aby nejeli taky," tvrdí Nedvěd, který v NHL hrál za Vancouver, St. Louis, New York Rangers, Philadelphii, Edmonton, Pittsburgh a Phoenix.

"Jde o to, abychom měli pětadvacet hráčů, kteří chtějí v týmu být. Když tam nechceš být, tak stejně nebudeš podávat výkony a máš hlavu někde jinde. To my nechceme," doplnil Nedvěd, který v českém dresu získal v roce 2012 bronz na mistrovství světa ve Stockholmu a Helsinkách. Má ve sbírce i stříbrnou medaili v barvách Kanady z olympijských her v roce 1994 v Lillehammeru.