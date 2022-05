Po euforii zase zklamání. Mladí Češi prohráli jasně s Finskem a končí bez medaile

Česká hokejová osmnáctka na mistrovství světa na první medaili od zisku stříbra v roce 2014 ve finské Lappeenrantě nedosáhla.

V boji o bronz na šampionátu v německém Landshutu podlehli svěřenci trenéra Jakuba Petra 1:4 Finsku. Dvěma góly zařídili Seveřanům zisk cenného kovu útočník Joakim Kemell, který rozhodl ve 34. minutě, a kapitán Jere Lassila.

Češi sice vedli od 6. minuty po brance Ondřeje Bechera, ale v čase 9:05 zahájil obrat Kemell a nakonec pečetil výsledek Lassila. Nejdříve se prosadil v 55. minutě a potom ještě 49 sekund před koncem při power skóroval do prázdné branky.

Finové dosáhli na první medaili od roku 2018, kdy slavili v Čeljabinsku titul. Češi byli od svého posledního umístění na stupních vítězů mezi nejlepšími čtyřmi podruhé a stejně jako před čtyřmi roky v Rusku skončili čtvrtí.

Hned v úvodu ohrozil gólmana Leinonena kapitán Kulich, s devíti brankami nejlepší střelec turnaje. Ve čtvrté minutě šel pykat na trestnou lavici Soukup a v přesilovce pálil z levého kruhu Halttunen. Gólman Schnattinger si poradil i s tečovanou střelou Kiviharjua od modré čáry. V čase 5:27 se radovali z vedení Češi. Skóre otevřel v přečíslení dvou na jednoho po Barešově přihrávce Becher.

Finové mohli odpovědět hned vzápětí a Schnattingerovi pomohla po střele Kaskimäkiho horní tyč. Dočkali se v 10. minutě, kdy tečoval po Kiviharjuově pokusu od modré čáry puk do české branky Kemell. Seveřané mohli otočit stav na konci úvodní části při Sapouškově trestu, ale Hämeenaho a Halttunen v krátkém sledu netrefili odkrytou branku.

V 25. minutě nabídl českému týmu první přesilovku v utkání faul Kärkiho. Do boje o bronz vstupoval Petrův výběr díky 12 využitým početním výhodám z 28 příležitostí s úspěšností 42,86 procenta, ale tentokrát se neprosadil.

V čase 33:06 se dostali do vedení Finové. Po Kaskimäkiho první přihrávce ještě kapitán Lassila ztroskotal na Schnattingerovi, ale autor asistence vyražený puk přihrál volnému Kemellovi, který si připsal šestou branku na turnaji. Odpovědět mohl Kulich, ale tísněný ztroskotal s forhendovým zakončením na Leinonenovi.

Český tým se těžko prosazoval přes pevnou obranu Finů. Když se v 51. minutě dostal do dobré střelecké pozice kanonýr Kulich, trefil Leinonena do břicha. V 55. minutě získal Kemell v rohu puk, našel Lassilu a pojistil náskok Seveřanů. Petrův tým nedokázal závěr zdramatizovat ani v závěrečné hře bez gólmana, při které zamířil do prázdné branky Lassila.

Mistrovství světa hokejistů do 18 let v Landshutu (Německo):

O 3. místo:

ČR - Finsko 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 6. Becher (Bareš, F. Němec) - 10. Kemell (Kiviharju, Lassila), 34. Kemell (Kaskimäki, Lassila), 55. Lassila (Kemell), 60. Lassila (Laakso). Rozhodčí: Magnusson (Švéd.), Schlittenhardt (USA) - Laguzov (Něm.), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 1649.

ČR: Schnattinger - Hamara, Prčík, T. Tůma, A. Čech, F. Němec, J. Dvořák, Puchala - Kulich, Šapovaliv, Šalé - Bareš, Becher, Melovský - Rymon, Sapoušek, Š. Slavíček - M. Soukup, V. Polák, Plos - J. Gaspar. Trenér: Jakub Petr.

Finsko: T. Leinonen - Kulonummi, Kiviharju, Minkkinen, Grönlund, Kärki, Laakso, Heinonen - Kemell, Lassila, Kaskimäki - Nyman, Rönni, Halttunen - Hämeenaho, Bau, Uronen - Männistö, Hokkanen, Raiman - Vuorio. Trenér: Mika Marttila.