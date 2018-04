"Byli jsme trapní. Nerozumím nám." Mladí Češi na MS tápou, teď jdou do rozhodujícího klání

před 40 minutami

Pokud hokejová osmnáctka neporazí Kanadu, odehraje nejhorší šampionát od stříbrného roku 2014.

Praha - Českým dorostencům zvoní na mistrovství světa v Rusku umíráček. Parta trenéra Davida Bruka prošla skupinou hodně rozpačitě, a tak ve čtvrtfinále vyzve silnou Kanadu.

Dnešní duel startuje v 16:30 SEČ. Češi ho odehrají v Magnitogorsku, doteď nastupovali v Čeljabinsku.

Větším problémem však bude soupeř. Kanaďané na turnaji ještě neprohráli. Rivaly z USA porazili 6:4, Švédy udolali 3:2 v prodloužení. Boj o skupinové prvenství rozhodl 16letý Alexis Lafreniere, potenciální jednička draftu 2020. Vedle něj září další budoucí hokejové hvězdy.

"Musíme dobře bránit, být trpěliví," řekl kouč Bruk ke čtvrtfinále pro hokej.cz. "Dále nesmíme dělat zbytečné fauly. To jsou ty ve středním a útočném pásmu."

Nad naplněním těchto plánů ovšem visí tři červené otazníky.

Češi jsou se 71 trestnými minutami nejvylučovanějším týmem turnaje a ve čtyřech utkáních dostali 14 gólů. Potěšili výkonem proti domácímu Rusku (2:3), zklamali proti Finsku (2:4) a hlavně Slovensku (2:5). S Francií ještě ve 27. minutě prohrávali 1:2 a měli zaděláno na blamáž, ovšem nakonec zvítězili 9:2.

Rozdrcení slabého soka ale nic nemění na tom, že osmnáctka získala ve skupině pouhé tři body, což je nejhorší výkon od senzačního stříbra z roku 2014.

I současný ročník má stříbro - z domácího Hlinkova memoriálu. Jenže v sezoně natropil i průšvihy. Podlehl Německu a Bělorusku. Schytal několik debaklů.

Zřejmě největším tahounem týmu je Jakub Lauko. Chomutovský talent, který v létě může projít druhým kolem draftu NHL, nastřádal na šampionátu už šest bodů (3+3). Matné české výkony ho však hodně drásají.

Příkladem budiž generálka na čtvrtfinále. Češi odehráli proti Finsku solidní úvodní třetinu, do kabiny šli za bezbrankového stavu. Skóre po druhém dějství? 0:4. A nakonec výsledek 2:4.

"Co jsme předvedli ve druhé třetině, nemělo s hokejem nic společného, byli jsme trapní," prohlásil Lauko pro hokej.cz. "Udělali jsme zbytečné fauly, nikdo se nesnažil, byli jsme jak panáčkové, kteří si sem přišli zahrát. Pak se seřveme v kabině a dokážeme si, že můžeme vyhrát třetinu proti Finům 2:0. Svým způsobem nám nerozumím."

Češi během skupinové fáze nepřišli na to, jak se vyhnout zbytečným faulům. "My si to říkáme každý zápas, každou třetinu. A pak jdeme na led a uděláme tam nějakou blbost," nechápe Lauko.

V jediném duelu však můžou dorostenci všechno odčinit. Proti Kanadě budou čerpat extra motivaci. Právě zámořská velmoc jim na Hlinkově memoriálu sebrala titul, finále vyhrála 4:1.