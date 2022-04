Paráda, mladí čeští hokejisté si zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále zničili Švýcarsko

Česká hokejová osmnáctka deklasovala ve čtvrtfinále mistrovství světa v Landshutu Švýcarsko 8:0 a poprvé od roku 2018 postoupila mezi nejlepší čtyři.

Mladí čeští hokejisté slaví ve čtvrtfinále MS hráčů do 18 let jeden z osmi gólů ve švýcarské síti | Foto: www.iihf.com

Tým kouče Jakuba Petra bude o víkendu útočit na první medaili od stříbra z finské Lappeenranty 2014. Soupeře pro sobotní semifinále určí až další dnešní zápasy.

Češi, kteří si v úterý díky výhře nad obhájcem zlata Kanadou 6:5 v prodloužení zajistili druhé místo ve skupině B, vedli nad Švýcary už v 16. minutě 4:0. Třemi body za dvě branky a asistenci přispěl k výhře kapitán Jiří Kulich, dvakrát skórovali i Šimon Slavíček a Marek Soukup.

V brance českého týmu Špunara nahradil Schnattinger a do útoku se po zranění vrátil Rymon. Hned v úvodu zahrozil Kulich, který byl po základních skupinách se šesti góly ze tří utkání nejlepším střelcem turnaje. Přesně po dvou minutách hry otevřel skóre Soukup; po Plosově přihrávce projel před Beglieriho a překonal jej mezi betony.

Petrův tým se ubránil při Polákově vyloučení a oslabení zkrátil faulem Terraneo, který Češi potrestali gólem v přesilovce. Kulich ještě trefil horní tyč, ale v čase 8:18 tečoval Hamarovu střelu od modré čáry Šapovaliv.

Za 122 vteřin překonal Beglieriho z pozice mezi kruhy po Barešově asistenci Becher a do švýcarského brankoviště se postavil Uberti. Inkasoval poprvé v 16. minutě. Slavíček se sice po Polákově střele k dorážce ideálně nedostal, ale gól si připsal poté, co si puk do vlastní branky srazil Füllemann.

Češi, kteří v první třetině přestříleli soupeře 16:1, po 92 vteřinách druhé části potrestali Liechtiho vyloučení. Melovského přihrávku proměnil z pravého kruhu Slavíček a mohl si tentokrát vychutnat plnohodnotnou trefu. V 25. minutě projel před švýcarského gólman Kulich, trefil se mu nad vyrážečku a rozšířil svou gólovou bilanci na turnaji.

Zmar Švýcarů dokumentoval Reinhard; poté, co se dostal do úniku, mu puk před zakončením uskočil z čepele. V 36. minutě se naopak po Polákově přihrávce v přečíslení zapsal podruhé v utkání mezi střelce Soukup.

Švýcaři v druhé třetině neohrozili Schnattingera vůbec a celkově byl poměr střel 36:8. Českému gólmanovi nepokazil čisté konto v ojedinělé šanci Fiebiger. Ve 46. minutě při vyloučení Pauliho našel Bareš Kulicha, jenž si polepšil na osm branek a deset bodů, čímž v čele produktivity MS předstihl spoluhráče Šalého. Ten bilanci 1+7 nerozšířil.

Kanada senzačně končí

Kanadská hokejová osmnáctka loňský triumf na mistrovství světa neobhájí. Ve čtvrtfinále šampionátu podlehla Finsku 5:6 v prodloužení. Rozhodl o tom v čase 60:28 útočník Joakim Kemell, jenž dovršil hattrick a polepšil si na sedm branek ze čtyř zápasů na turnaji. Ještě čtyři minuty před koncem třetí třetiny přitom vedly Javorové listy o dvě branky.

Finové, kteří loni skončili čtvrtí, mohou útočit na první medaili od 2018, kdy v Čeljabinsku slavili zlato. Kanaďané naopak popáté z posledních šesti MS zůstanou bez cenného kovu. Nepomohly jim ani dvě branky šestnáctiletého útočníka Connora Bedarda, který je favoritem na pozici jedničky draftu NHL v roce 2023.

Bedard loni pomohl k triumfu 14 body za sedm branek i asistencí ze sedmi utkání a dostal se do All Star týmu. Letos stihl sedm bodů za šest tref a jednu přihrávku ve čtyřech duelech.

Mistrovství světa hokejistů do 18 let v Landshutu (Německo) - čtvrtfinále:

Česko - Švýcarsko 8:0 (4:0, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. M. Soukup (Plos, V. Polák), 9. Šapovaliv (Hamara, Kulich), 11. Becher (Bareš, Hamara), 16. Š. Slavíček, 22. Š. Slavíček (Melovský, Prčík), 25. Kulich (T. Tůma, A. Čech), 35. M. Soukup (V. Polák), 46. Kulich (Bareš, Šalé). Rozhodčí: Magnusson (Švéd.), Suominen - Hautamäki (oba Fin.), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 5:5. Využití: 3:0. Diváci: 505.

Česko: Schnattinger - Hamara, Prčík, T. Tůma, A. Čech, F. Němec, J. Dvořák, Puchala - Kulich, Šapovaliv, Šalé - Bareš, Becher, Melovský - Š. Slavíček, Sapoušek, Rymon - M. Soukup, V. Polák, Plos - J. Gaspar. Trenér: Jakub Petr.

Švýcarsko: Beglieri (11. Uberti) - Füllemann, Mazzola, Terraneo, Voegeli, Christe, Moser, Meile - Liechti, Kilchenmann, Pauli - Rod, Reinhard, G. Weber - Fiebiger, Pont, Guignard - Greuter, Naber, Lurati - Schild. Trenér: Marcel Jenni.

Finsko - Kanada 6:5 v prodl. (2:2, 1:2, 2:1 - 1:0)

Branky: 10., 18. a 61. Kemell, 33. Männistö, 56. Kaskimäki, 59. Halttunen - 26. a 51. Bedard, 4. Delic, 14. Hvidston, 26. Schuurman.