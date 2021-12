Komentář: Zmar před OH, NHL asi nepomůže. Kolegu Pešán v podobné krizi odvolával

Thriller, který začal na posledním mistrovství světa, stále nekončí. A teď jde do tuhého. Čeští hokejisté vůbec nezvládli generálku na olympiádu, kde si zřejmě budou muset poradit v podobném složení, tedy bez hvězd NHL.

Trenér Filip Pešán na české lavičce během Channel One Cupu. | Foto: Reuters

Od čtvrtfinálové porážky s Finskem na utrápeném šampionátu v Lotyšsku se nic zásadně nezměnilo. Ani výsledky, ani výkony.

Reprezentace pod vedením trenéra Filipa Pešána vstoupila do nové sezony šesti porážkami. V seriálu Euro Hockey Tour tak má jediný bod, přičemž všichni ostatní jich nasbírali alespoň sedm. Oku nelahodí ani skóre 11:24.

Téměř v každém jiném ročníku by nad tím šlo mávnout rukou. Vždyť jde jen o přípravu. Ale ne tentokrát. Rozesmutní hlavně neúspěch na Channel One Cupu, kam dorazil záložní mančaft pro olympiádu. Zpravidla otřelí borci, kteří v únoru do Číny pojedou, pokud hvězdy NHL nebudou moct.

A jak se teď zdá, zámořská liga z plánovaného "výletu" zřejmě opravdu vycouvá.

Ruský turnaj tak představoval generálku, přičemž Češi až na pár výjimek neprospěli. Skórovali pouze Milan Gulaš a Jan Kovář, nikdo jiný. Koncovka drhla, obrana marně ucpávala díry, sebevědomí bylo po špatných úvodech tatam. Brankář Šimon Hrubec otevřeně prohlásil, že se za tým stydí.

Na papíře přitom nemohl vypadat o moc lépe. "Nemůžu tvrdit, že máme po Evropě v záloze pytel hráčů, kteří mohou okamžitě naskočit. Čeká nás těžké rozhodování, koho na olympiádu vzít," popsal Pešán, co se bude dít, jestliže nebude moct oslovit zámořské hvězdy. A to je teď, zdá se, realita.

Vyvstává tak otázka, jestli pár změn na soupisce něco změní a jestli by nepomohl riskantnější impulz v podobě obměny trenérského štábu.

S trochou počítání a přehánění se dá říct, že prohrát šestkrát za sebou v sezoně, která u reprezentace čítá 29 až 35 duelů, je asi jako deset porážek v extralize a šestnáct v základní části NHL. A takovou šňůru ustojí málokterý trenér.

Národní tým se sice nedá srovnávat s klubem, ale precedens pro předčasné odvolání reprezentačního kouče existuje. Dokonce pro něj není třeba chodit daleko.

V lednu 2020 skončil u české osmnáctky Karel Beran, a to necelé tři měsíce před světovým šampionátem.

Důvodem byly otřesné výsledky reprezentantů, kteří do té doby v sezoně prohráli 12 z 18 zápasů, mnohdy s varovným skóre. Na mistrovství tak hrozilo fiasko, neboť Češi "vyfasovali" skupinu smrti s obvyklými favority a Německem, které zrovna disponovalo extrémně silným ročníkem.

Zřejmě z obavy, aby dorostenci potupně nehráli o udržení, inicioval šéftrenér svazu Pešán změnu. Výkonný výbor pak Berana nahradil těžší vahou, Jakubem Petrem.

"Musíme tým ochránit před možným turnajovým kolapsem a myslím si, že změna může pomoct," vysvětloval tehdy Pešán. Kolaps nakonec nepřišel, neboť šampionát kvůli koronaviru ani neproběhl, ale Pešán připomněl, že se nebojí risku, jak mnohokrát prokázal na trenérské lavičce.

"Jestli je to risk v této fázi sezony? Mohu odpovědět otázkou, zda není risk po takhle neúspěšné sezoně trenéra ve funkci ponechat," stál si za odvoláním Berana.

Nyní se nabízí stejná otázka.