Klíčový útočník Krejčí měl pozitivní trest. Věřím, že to nic neznamená, doufá Pešán

Útočník David Krejčí a obránce Jan Ščotka měli po příletu na olympijské hry v Pekingu pozitivní test na koronavirus a chyběli na dnešním tréninku hokejové reprezentace. Dočasně mimo hru je i jako takzvaný blízký kontakt útočník Matěj Blümel, který je stejně jako Ščotka náhradníkem.

"David měl po příletu pozitivní test, takže zůstal on i jeho nejbližší kontakty ve vesnici. Věřím, že to nic neznamená, protože to samé se nám stalo s Tomášem Hykou," řekl reprezentační trenér Filip Pešán.

Nyní se čeká na potvrzující testy, které Krejčí s Ščotkou podstoupí dnes a v pátek. "Zatím doufáme, že je to jen v uvozovkách vystřelená hodnota," uvedl Pešán.

Ztráta Krejčího, vítěze Stanleyova poháru z roku 2011, by byla pro národní tým citelným oslabením. Pětatřicetiletý útočník, který se před sezonou vrátil z NHL do extraligové Olomouce, má patřit mezi klíčové hráče.

"Co by znamenalo, kdyby chyběl? Nechci spekulovat. Počkejme do zítřka. Doufám, že všechno dobře dopadne a David zítra bude na tréninku," řekl Pešán.

Krejčí i Ščotka přiletěli do Pekingu s druhou větší částí hokejové výpravy až nyní. "Je to nepříjemné, protože nevíte, s čím dnes dvě skupiny přilétly, a byl bych hrozně nerad, kdyby se covid zatáhl do týmu," prohlásil reprezentační stratég.

"Děláme vše pro to, aby se tak nestalo. Pevně doufám, že jsme tak testovaní, že to nehrozí. Na druhou stranu se bojím o to víc, protože česká extraliga se nezastavila, hráči do poslední chvíle hráli zápasy a riziko je veliké. David poslední zápasy, bohužel pro nás, odehrál," povzdechl si Pešán.

Česká nejvyšší soutěž se hraje i v průběhu olympijských her a poslední kolo s některými reprezentanty včetně Krejčího bylo na programu v úterý. O riziku nákazy hráčů krátce před odletem se proto vědělo.

"Když jsem poslouchal názory zástupců extraligy, oni nechtěli ani slyšet o odložení zápasů. Naopak chtěli do programu vložit další kolo na druhého nebo třetího února. Už jsem neměl sílu cokoliv zkoušet," poznamenal Pešán.

Reprezentace má v Česku připravené případně i jiné náhradníky. "Uvidíme, jaké další výsledky přijdou. V horším případě by okamžitě přicestovali další hráči. Zatím ale máme osm beků, když nepočítám Ščotku. A dva náhradní útočníky. Zatím není potřeba," uvedl.

Stále ještě v Česku je brankář Šimon Hrubec a útočník Michael Špaček, kteří mají také problémy s koronavirem. Podle Pešána by uvažovaná gólmanská jednička národního týmu měla do Pekingu odcestovat v pátek.

"Máme v Česku připraveného záložního gólmana, ale myslím si, že Šimon zítra odcestuje do Pekingu s manažerem Honzou Černým, který kvůli němu zůstal o den déle v Praze. Jeho hodnoty při testu byly hraniční," uvedl Pešán.

U Špačka je situace složitější. "Budeme čekat pár dnů, jak se bude situace vyvíjet a pak se rozhodneme, zda ho vůbec do Pekingu povoláme nebo ne," řekl reprezentační kouč.

Dnes se tak na ledě v tréninkové hale Národního sportovního centra připravovalo 23 hokejistů. "Samozřejmě, že jsem spokojenější. Už to bylo strašně dlouhé čekání na normální trénink a jsem rád, že dnes jsme první měli," řekl Pešán.

Do Pekingu odletěl již minulý týden a v první skupině bylo jen sedm hráčů.