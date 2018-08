Hokejová osmnáctka rozstřílela Slováky a v Kanadě skončila pátá

před 59 minutami

MS do 18 let, čtvrtfinále: Česko - Kanada | Foto: IIHF

Česká osmnáctka obsadila páté místo po dvou účastech ve finále.

Edmonton - Česká hokejová reprezentace do 18 let deklasovala ve svém závěrečném zápase na turnaji Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu Slovensko 8:3 a obsadila konečné páté místo. Hattrickem se na výhře svěřenců trenéra Aloise Hadamczika podílel útočník Marcel Barinka, dvě branky vstřelil Adam Najman.

"Soupeře jsme jednoznačně přehráli, byli jsme lepší a přestříleli jsme je. Trochu se to řezalo, ale ze zápasu jsme vzešli vítězně, za což jsme rádi. Do utkání jsme dali všechno, co bylo v našich silách, což se vyplatilo," řekl Barinka spolupracovníkovi ČTK.

Mladí Češi vykročili za výhrou již v první minutě, kdy se v přesilové hře prosadil právě Barinka. Slováci ale za 41 sekund vyrovnali. Výraznou střeleckou převahu poté Češi přetavili v góly ve druhé třetině. Na trefu Přikryla sice soupeř opět odpověděl, ale na další dvě branky již nikoliv.

"Kluci si zápas chtěli užít a od začátku si šli za vítězstvím. Všichni do jednoho makali, což je velice důležité. Za výhru jsme rádi hlavně kvůli klukům, jelikož si to zasloužili. V minulých zápasech se nám nepodařilo vstřelit branku, takže jsme za takový počet vstřelených gólů rádi," uvedl asistent trenéra Marek Židlický a poukázal na fakt, že v prvních zápasech na turnaji tým prohrál s USA 0:6 a Ruskem 0:3.

Čeští hráči nakonec na brankáře soupeře vyslali 58 střel a ve třetí dvacetiminutovce přidali další čtyři góly. S konečným pátým místem ale moc spokojeni nebyli. "Spokojenost s pátým místem nepanuje, každý z nás chtěl postoupit do semifinále," řekl útočník Jonáš Peterek. "Chtěli jsme si zahrát finále, ovšem to se nepovedlo, ale nesmíme sklopit hlavy," dodal Barinka.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Edmontonu:

O 5. místo:

ČR - Slovensko 8:3 (1:1, 3:1, 4:1)

Branky: 1., 44. a 49. M. Barinka, 22. Přikryl, 35. Peterek, 38. a 48. Najman, 52. Lang - 2. Mrázik, 27. Čajkovič, 47. Chromiak.

Semifinále:

Rusko - Švédsko 1:2 (0:0, 0:0, 1:2), USA - Kanada 5:6 v prodl. (3:2, 0:1, 2:2 - 0:1).