Nepříjemné zranění utrpěl na tréninku den před vstupem do mistrovství světa v Rize proti Slovensku útočník hokejové reprezentace Jiří Smejkal. Při nácviku přesilových her v Daugava Aréně ho zasáhla do obličeje hokejka karlovarského útočníka Jiřího Černocha a Smejkal přišel o zuby. Na ledě po něm zůstala kaluž krve.

Šestadvacetiletý Smejkal, dosavadní hráč švédského Oskarshamnu a nově posila Ottawy v NHL, opustil po zásahu lékaře Antonína Chocholy led s ručníkem na puse a do tréninku se už nevrátil. Účastník minulých dvou šampionátů včetně loňského bronzového i olympijských her v Pekingu se připravoval ve formaci s Michaelem Špačkem a Filipem Chlapíkem. Češi vstoupí do MS v pátek proti Slovensku v 15:20 SELČ.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!