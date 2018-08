Výbuch s americkým béčkem ztížil Čechům postup ze skupiny smrti. Hadamczik se mladíků zastal

před 1 hodinou

Mladí svěřenci kouče Aloise Hadamczika vkročili do neoficiálního mistrovství světa debaklem 0:6 od Spojených států.

Red Deer - Jestliže česká hokejová osmnáctka nepředvede po ani ne dvacetihodinovém odpočinku úplně jiný výkon, bude hrát na Hlinka Gretzky Cupu pouze o umístění.

Na prestižním turnaji, jenž dříve nesl označení Hlinkův memoriál, přitom dvakrát za sebou prošla do finále, z toho jednou získala zlato. Jenže tentokrát přehlídku talentů nehostí Břeclav a Bratislava, nýbrž kanadská města Edmonton a Red Deer.

Češi odstartovali v cizím prostředí špatně, skóre proti USA nabobtnalo až na 0:6 (sestřih utkání zde). V noci na středu chtějí Hadamczikovi svěřenci porazit Rusko, které smetlo Finy 7:2. "Musíme pracovat na psychice a odpočinku," řekl český trenér pro hokej.cz před dalším bojem. "Víme, že Rusové mají výborné mužstvo a že dobře bruslí. Budou agresivní."

Zatímco v edmontonské skupině hraje Kanada, Švédsko, Švýcarsko a Slovensko, čeští dorostenci zápolí v podstatně těžší konkurenci - s USA, Ruskem a Finskem. Do semifinále projdou jen dva nejlepší týmy z každého města. Nepostupující čeká zápas o páté, potažmo sedmé místo.

Neúspěšnou skupinovou fázi zažili Češi jen jednou za posledních šest let. Optimismus šířili i letos, neboť v nedávné přípravě dvakrát deklasovali Švýcarsko a překvapivě zdolali Kanadu.

Jenže ostrý duel proti Američanům dopadl tragicky. "Myslím, že byli horší celek než Kanada, ale prostě jeli třikrát sami na bránu a z toho dvakrát skórovali. Proměňovali šance. Jsou šikovní a rychlí," posteskl si útočník Michal Teplý. Sám neskóroval. Selhali i další ofenzivní lídři včetně Jaromíra Pytlíka.

První významnější zápas, na němž Češi ukázali nové dresy s logem místo státního znaku, nakonec skončil 0:6, přestože diváci dlouho sledovali rovnocenný boj.

"Až do půlky utkání jsme byli vyrovnaným soupeřem," poznamenal Hadamczik. "Měli jsme šance, negativně vidím jejich proměňování a také využití přesilových her. Od poloviny utkání nám navíc odešly nohy, síla. Nevím, jestli to bylo tím, že jsme tady krátce. Regenerace je těžká."

Zlom přišel ve chvíli, kdy zámořské mužstvo nasázelo tři góly během necelých pěti minut. "Unavili jsme českou defenzivu," prohlásil americký trenér Cory Laylin.

Jeho svěřenci vyhráli na střely 40:23, využili jednu z pěti přesilovek a dvakrát skórovali v oslabení.

"Kluků se musím zastat. Vůli měli, je tady spousta dobrých hráčů," dodal Hadamczik.

Kromě Teplého s Pytlíkem má mančaft táhnout obránce Martin Hugo Haš a brankář Nick Malík. Napoprvé to nevyšlo, přičemž je ještě třeba zmínit, že Američané rozhodně neukázali nejlepší možnou soupisku. Hvězdičky ze svého vyhlášeného rozvojového programu nechali kvůli kolizi programu doma a povolali mladíky z různě kvalitních juniorek a středních škol.

Na regeneraci mají Češi minimum času. Proti Rusům naskočí už ve 23:00 SEČ.