Hadamczikův rozpačitý návrat: nepostup a skóre 0:9. Rusové si stěžovali na provokace

před 54 minutami

Aby hokejová osmnáctka zabojovala alespoň o páté místo, musí v noci na čtvrtek porazit Finsko.

Red Deer - Čeští dorostenci na Hlinka Gretzky Cupu pořád čekají na gól. Rusku podlehli 0:3 (krátký sestřih zde) a po druhé prohře ztratili šanci na postup ze skupiny. Na dvě finálové účasti, které ovšem vybojovali na domácí půdě, tak nenavážou.

"Z naší strany to byl určitě lepší zápas než proti Američanům (0:6, pozn. red.)," usoudil pro hokej.cz útočník Marcel Barinka. "Byli jsme aktivnější a v některých částech utkání i lepší jak soupeř. Ale v zakončení nám chybí štěstíčko."

"Příště už nám to tam musí padnout, protože to už by nebylo možné," dodal vnuk trenéra týmu Aloise Hadamczika.

Zkušený lodivod musí přijmout nepříjemný fakt, že osmnáctka nepostoupila na prestižním turnaji ze skupiny teprve podruhé za posledních šest let. K prodloužení snu o další medaili bylo třeba porazit sbornou. A úvodní minuty duelu dávaly jistou naději.

"Na začátku máme tlak, Rusové prvních deset minut nevystřelí na bránu, ale pak dostaneme jeden špatný gól a jako bychom se sesypali," kroutil hlavou obránce Šimon Kubíček.

Mužem, který Čechy nalomil, byl Jegor Činachov, jenž skóroval po pohledné kombinaci. Gól do šatny pak přidal Jaroslav Lichačjov. Sborná vedla po úvodní třetině 2:0, byť na střely prohrála 8:14. Děkovat mohla brankáři Jaroslavu Askarovovi.

Další děj přinesl hodně emocí, po ledě létaly nadávky.

"Češi provokovali," poznamenal ruský kouč Vladimir Filatov. "Nemůžu říct, že se mi líbí, jak na to hráči zareagovali. Říkali jsme jim, aby si hleděli svého a prostě hráli hokej. Emoce někdy překročily únosnou míru."

Klání nakonec přineslo 40 trestných minut, přičemž častěji chodili na trestnou lavici Rusové. Jenže Hadamczikovi svěřenci nevyužili ani jednu ze sedmi přesilovek. Střelecká převaha 34:26 přišla vniveč. Na konečných 3:0 později upravil talentovaný Vasilij Podkolzin.

Češi po utkání dumali, co udělat se žalostnou produktivitou.

"Chybí tomu trošku síly, kluci toho mají plné zuby. Je vidět, že při zakončení nemají ten správný důraz," řekl asistent trenéra Radek Bělohlav. Zadák Kubíček s nadsázkou dodal: "Když to nejde, tak zatnout zuby a urazit gólmanovi ruce."

Členové osmnáctky se vesměs shodli, že v soupeřově brankovišti musejí přitvrdit. Už dnes ve 23:00 SEČ nastoupí proti Finsku, čeká je třetí zápas ve třech dnech. Jestliže vyhrají, budou hrát o páté místo proti Slovensku, nebo Švýcarsku. V případě porážky rozehrají klání o sedmou, tedy předposlední příčku.

"Agresivita, dohrávání soubojů, to Finové nemají rádi, takže by to na ně mohlo platit," poznamenal útočník Martin Lang.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let:

Skupina A (Edmonton):

Švédsko - Švýcarsko 5:0 (1:0, 0:0, 4:0), Kanada - Slovensko 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Tabulka:

1. Kanada 2 2 0 0 0 14:2 6 2. Švédsko 2 2 0 0 0 9:2 6 3. Slovensko 2 0 0 0 2 4:8 0 4. Švýcarsko 2 0 0 0 2 0:15 0

Skupina B (Red Deer):

ČR - Rusko 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky: 11. Činachov, 19. Lichačov, 52. Podkolzin.

USA - Finsko 6:2 (2:1, 1:1, 3:0).

Tabulka: