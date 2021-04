Táta se doma nesměl převlékat, vítěznou věštbu pomohla Hrubcovi naplnit i magie čísel

Šimon Hrubec se stal ve středu prvním českým brankářem, jenž vyhrál KHL. Fantastickými výkony dotáhl ke Gagarinovu poháru Omsk. Na dálku prožíval play off jeho otec a trenér hokejových gólmanů Stanislav. "Jsem trémista, snáším to špatně. Ale letos jsem strašně věřil," říká. Vzápětí přidává hned několik důvodů, proč byl přesvědčený, že syn v Rusku zažije zlatou jízdu.

Omsk ve středu udolal v šestém finále CSKA Moskva jediným gólem a získal premiérový titul v KHL, jež se hraje od roku 2008. Dříve slavil v roce 2004 prvenství v ruské superlize, předchůdkyni mezinárodní soutěže.

U oslav byli nyní také český útočník Jiří Sekáč, jenž ovšem o většinu play off kvůli zranění přišel, a především brankář Šimon Hrubec, který pomohl Avangardu skvostnými výkony. V 18 utkáních play off vychytal pět nul, měl úspěšnost 95,3 procenta a průměr 1,45 gólu na zápas.

"Dlouhou dobu jsem na Šimona v play off nekoukal, až letos jsem se díval. Bylo to těžké," usmívá se táta Stanislav. "Máme různé rituály, že dokud se vyhrává, mám stejné oblečení. S manželkou jsme se na zápasy dívali sami, nezvedali jsme telefony," doplňuje trenér brankářů Českých Budějovic.

Nejen dodržováním podobných věcí se snažil synovi zajistit náklonnost štěstěny. "Jsem věřící a každou neděli chodím do kostela. V play off jsem tam byl před každým zápasem. A pořád tvrdím, že to nahoře hlídá i moje maminka, která zemřela před dvěma lety. Jako babička Šimonovi v hokeji strašně fandila, pomáhala nám s jeho sportováním i finančně," přidává.

Stanislav Hrubec věřil také v pomoc magie čísel. "Jsem pověrčivý na tyto věci a ve středu to byly na den přesně dva roky, co Šimon vychytal titul v Třinci," připomíná. "Potom je zajímavé, že první nulu v Omsku zapsal 23. listopadu 2020, přesně rok od první nuly v KHL v Kunlunu," zmiňuje.

Hrubec jako sedmý gólman v historii KHL vychytal v play off pět nul:

Jako jistý signál brali u Hrubců také úspěšnou jízdu třineckých Ocelářů v extraligovém play off. Brankář Ondřej Kacetl vychytal Třinci titul dvěma čistými konty v posledních dvou finálových zápasech s Libercem. Stejný kousek se za pár dní povedl Hrubcovi proti CSKA.

"Tolik věcí do sebe zapadalo, takže jsem ve středu věřil tak strašně jako málokdy, že to vyjde," směje se otec šampiona KHL, kterého s třineckým Kacetlem spojuje ještě jedna paralela. Oba byli před vyřazovacími boji v roli dvojek a oba následnou šanci splatili nejlépe, jak mohli.

"Šimon byl tehdy trochu rozhozený. Říkal jsem mu, ať každý trénink bere jako zápas a dává tomu více než sto procent. Že se to otočí. Když jsme si teď po finále volali, děkoval mi, že to potřeboval slyšet," říká otec.

Do Omsku šel Hrubec po roce v KHL v Kunlunu. Z klubu, který bojuje o play off, se přestěhoval do organizace s nejvyššími ambicemi. V základní části rozhodně nechytal zle, přesto měl před startem play off přednost Rus Igor Bobkov. Po promluvě od táty vyřkl Hrubec prorockou větu.

"Tati, já vlezu do brány a já jim ten pohár Gagarina vyhraju," vzpomíná Stanislav Hrubec. "Šimon se zdravě naštval, po finále mi to připomínal i Jan Strmeň, náš budějovický brankář, který byl tehdy u toho hovoru na stadionu se mnou," pokračuje třiapadesátiletý trenér.

Osmifinálovou sérii Omsku proti Jekatěrinburgu ještě odchytal Bobkov, ale po prvním čtvrtfinále s Magnitogorskem (2:5) dostal šanci Hrubec. Až na jedno střídání během čtvrtého čtvrtfinále pak ukradl branku pro sebe.

Češi v Rusku Jediným českým brankářem, který vyhrál ruskou ligu, byl dosud Milan Hnilička. V roce 2008 to dokázal s Ufou, byť v play off odchytal pouze jedno utkání. Tehdy se však ještě nehrála KHL, nýbrž čistě ruská superliga. Hrubec se stal desátým českým vítězem KHL. Jeho spoluhráč Jiří Sekáč si na Gagarinův pohár sáhl už před třemi lety s Kazaní. Před nimi se z cenné trofeje radovali Miroslav Blaťák, Jakub Klepiš (dvakrát), Marek Kvapil (dvakrát), Filip Novák (dvakrát), Jakub Petružálek, Jan Kovář (dvakrát), Roman Červenka a Tomáš Filippi. Šampiony dřívější ruské superligy bylo vedle Hniličky dvanáct dalších českých hokejistů. Dva tituly s Jaroslavlí z let 2002 a 2003 má trenér Vladimír Vůjtek.

"Viděl jsem, že není horší než Bobkov. Jen jsem Šimonovi říkal, že aby se jako Čech přes domácího gólmana dostal, musí být o třídu lepší. V play off jsem pak na něm viděl, že ani není nervózní a hokej si strašně užívá. Zákroky přicházely automaticky," popisuje.

Hned po finále ukázal Šimon Hrubec i svůj lidský charakter, když mezi prvními odpověďmi ruským médiím zmínil právě parťáka a konkurenta Bobkova. "Nesmíme zapomenout, že kdyby v první sérii nechytal tak dobře, nedošli bychom daleko," podotkl devětadvacetiletý gólman.

"Šimon je takový. Snaží se pomáhat ostatním i přes projekt Saves Help, který rozjel a v rámci něhož čeští brankáři za každý zákrok přispívají na pomoc potřebným. Jak se říká, přej a bude ti přáno," míní táta Stanislav.

"A co se týče vztahu ke kolegovi v týmu, hned ve středu jsem poděkoval Peteru Hamerlíkovi, jak vzal Šimona pod svá křídla v Třinci. Stali se z nich nejlepší kamarádi, něco jako bráchové. Hamas byl jedním z prvních, kteří mi ve středu po finále KHL zavolali. I díky němu se Šimon ke svým dalším parťákům choval a chová tak, jak se chová," vysvětluje Hrubec.

Na mistrovskou fotku Omsku vzal Hrubec malého syna Adama:

Devětatřicetiletý Hamerlík strávil s Hrubcem v Třinci sedm sezon. Jemu shodou okolností včera začalo finále slovenské extraligy s Popradem.

Po oslavách v Omsku, kam se tým přesunul z města Balašicha na okraji Moskvy, kde od roku 2018 kvůli rekonstrukci domácí arény hraje, se bude Hrubec ucházet o post reprezentační jedničky na světovém šampionátu v Rize. Už před dvěma lety si zachytal na MS v Bratislavě.

A co dál? Třinecký trenér brankářů Jaroslav Kameš, který s Hrubcem u Ocelářů dlouhá léta pracoval, stále opakuje, že je to brankář pro NHL.

"'Masaryka máš, Gagarina máš, Stanley Cup nemáš. To byla první věta, kterou jsem Šimonovi ve středu po finále psal," pobaví Stanislav Hrubec. "Jsou to postupné krůčky a Čavar (Jaroslav Kameš) to v Třinci tvrdil od začátku," doplňuje. Před Hrubcem jsou tedy další mety.

Pyšný táta Stanislav se teď ale nejvíce těší, až si se synem po příletu z Ruska udělají na zahradě oheň a sezonu pořádně proberou. "Jinak totiž máme od manželky na hokej trochu embargo," uzavírá s úsměvem.

Oslavné tanečky Hrubce po šestém finále: