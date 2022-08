Česká dvacítka svedla na hokejovém MS srdnatý boj s Finy, nakonec padla v nájezdech

Americká rocková kapela Rage Against the Machine zrušila evropské turné včetně koncertu, který měla odehrát 19. září v pražské O2 areně. Informaci potvrdila česká pobočka pořádající agentury Live Nation. Důvodem je indispozice dvaapadesátiletého zpěváka Zacka de la Rochy. Poranil si nohu a poslední koncerty musel absolvovat vsedě. "Lékaři mu doporučili, aby v srpnu a září nepokračoval v turné po Velké Británii a Evropě. S velkým zklamáním šňůru musíme zrušit," uvedli hudebníci.

Po vystoupení 14. srpna v newyorské Madison Square Garden frontman zamíří domů, aby se rehabilitoval. "Moc se omlouváme všem, kteří na nás roky čekali," dodává sestava. Ta vznikla roku 1991, dále ji tvoří kytarista Tom Morello, baskytarista Tim Commerford a bubeník Brad Wilk. Rage Against the Machine v uplynulé dekádě osm let nekoncertovali. Znovu se dali dohromady u příležitosti současného turné. To mělo začít roku 2020, kvůli pandemii však bylo dvakrát odložené.

Vstupenky na pražský koncert zaplacené online budou v plné výši automaticky refundovány na účet, ze kterého proběhla platba. Peníze za lístky zakoupené v kamenných prodejnách pořadatelé začnou v místě zakoupení vracet 18. srpna.