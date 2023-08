Misa hraje šachy, ostatní dámu. Na Hlinkovi ohromuje další hokejový supertalent

Zřejmě největší ozdobou letošního Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi a slovenském Trenčíně je Kanaďan Michael Misa, který by se v roce 2025 mohl stát jedničkou draftu hokejové NHL.

Na tradičním turnaji, který se dá považovat za neoficiální mistrovství světa osmnáctek, v minulosti nastoupili Paul Kariya, Sidney Crosby, Nathan MacKinnon a mnoho dalších hvězd.

I tentokrát dorazili hráči, kteří v budoucnu rozzáří zámořskou NHL.

O tom, který z nich to dotáhne nejdál, se zatím dá jen spekulovat, ale slušně našlápnuto má 16letý Misa, o němž se v zámoří hovoří jako o dalším kanadském velikánovi po McDavidovi či Bedardovi.

V přípravě dal gól Čechům a pak ve třech ostrých kláních posbíral osm bodů (2+6), díky čemuž spolu s krajanem Ryderem Ritchiem a Finem Tuomasem Suoniemim, kteří jsou o rok starší, vládne turnajové produktivitě.

Bezpochyby mu pomohlo ztřeštěné kanadské skóre 25:13, ale o tom, že je výjimečný, pochybuje málokdo.

Do OHL, jedné ze tří hlavních severoamerických juniorek pod hlavičkou CHL, naskočil už v 15 letech. Normálně to není možné, ale Misa stejně jako v minulosti John Tavares nebo Connor McDavid získal takzvaný zvláštní status.

Následně se ukázalo, že oprávněně. V uplynulé základní části za michiganské mužstvo Saginaw Spirit nasbíral 56 bodů (22+34) ve 45 startech a spolu s (o tři roky starším) Čechem Matyášem Šapovalivem, který odehrál o 16 zápasů víc, vládl týmové produktivitě.

Pro srovnání - 15letý McDavid se v OHL prezentoval bodovým průměrem 1,05. Misa dosáhl na číslo 1,24. Po zásluze pak přebral cenu pro nováčka roku.

"Jeho talent je samozřejmě na extrémně vysoké úrovni," popsal Misu pro deník Detroit Free Press generální manažer Saginaw Dave Drinkill. "Oproti ostatním vidí hru zpomaleně. Vyniká bruslařskými schopnostmi, silou. Celkově vzato je to prostě hokejista, jak má být. Má čuch na góly a hráče kolem sebe dělá lepšími."

Na OHL, odkud přešel z regionální soutěže GTHL, kde čelil nanejvýš 16letým soupeřům, si ani nemusel zvykat. Zářil v podstatě od prvního zápasu.

"Jako kdyby hrál šachy, zatímco všichni ostatní dámu," prohlásil trenér Saginaw Chris Lazary. "Tím, jak vnímá hru zpomaleně, je pro něj všechno jednodušší. O pozornost ale nestojí. Je to skvělý spoluhráč, to souvisí s tím, že má skvělou rodinu. Jsou to skromní lidé, kteří milují svoje dítě a podporují ho."

Na Misu prší chvála i z nezávislých stran. "Vyniká díky tomu, že na ledě přemýšlí a hraje ve velké rychlosti," prohlásil analytik stanice TSN a bývalý skaut Craig Button.

"Když ho vidím v akci, připomíná mi Jacka Hughese," dodal s odkazem na hvězdného Američana, který v poslední sezoně NHL za New Jersey posbíral 99 bodů (43+56).

Na Hlinka Gretzky Cupu teď Misu čeká semifinále - v pátek večer v Trenčíně naskočí proti Spojeným státům. Potkat by ještě mohl i Čechy, kteří ve druhém semifinále v Břeclavi vyzvou Finsko.