Češky udolaly Japonsko až v prodloužení. Musíme se poučit, velí kapitánka

České hokejistky porazily v úvodním utkání na mistrovství světa ve skupině A v kanadském Bramptonu Japonsko 2:1 v prodloužení. O úspěšné vykročení za obhajobou historického bronzu se postaraly gólově Daniela Pejšová a Kateřina Mrázová, která v čase 63:16 zápas rozhodla. V brance předvedla výborný výkon Blanka Škodová.

Vyrovnaná první třetina příliš velkých šancí nenabídla. Svěřenkyně trenérky Carly MacLeodové však měly po jejím skončení navrch. S blížící se přestávkou zazvonila nejprve Tejralová na brankovou konstrukci, 37 sekund před sirénou pak otevřela skóre Pejšová, když si i díky zdařilé kličce sjela od modré čáry mezi kruhy a povedenou akci ozdobila přesnou střelou.

Od druhého dějství měly navrch Češky a na střely na branku vyhrály druhou dvacetiminutovku jasně 9:2, jenže skóre se nezměnilo. Český tým nevyužil svou jedinou přesilovku v utkání, ve 34. minutě měla naopak štěstí Škodová, když její spoluhráčky propadly a Akane Šigaová nastřelila horní tyčku. Na druhé straně neuspěla Šapovalivová a takřka totožnou akci jako při prvním gólu nedotáhla do úspěšné koncovky Pejšová.

"Myslím, že jsme v první třetině začaly velmi dobře, ale ve druhé jsme pak trošku povolily a nechaly soupeřkám až příliš mnoho prostoru. To je něco, z čeho se musíme poučit, být v našem výkonu více konzistentní a nepolevovat v tlaku," prohlásila kapitánka vítězek Alena Mills pro web turnaje.

V úvodu třetí části nerozehrála ve vlastním obranném pásmu dobře Pátková. Kotouče se zmocnila Tokoová, protlačila se až na střed mezi kruhy k bekhendovému zakončení, Škodová sice ještě stihla zasáhnout, ale Ukitaová už byla z dorážky úspěšná. Češky se pak ubránily v oslabení. V polovině 58. minuty mohla rozhodnout Křížová, jenže nezamířila přesně.

Muselo tak rozhodnout prodloužení. Japonky měly v jeho úvodu dobré šance, ale Škodová zachránila svůj tým, vzápětí neuspěla v úniku Tejralová, ale pak se v signalizované výhodě prosadila Mrázová a rozhodla o cenném druhém bodu navíc.

"Byl to náš první zápas na turnaji a stále na sobě pracujeme. Chceme potvrdit, že právem náležíme do skupiny A. Měly jsme pár šancí, které jsme mohly využít. Brankářka soupeřek chytala skvěle, ale my bychom měly útočit více přes střed a více střílet," uvedla Mills.

Dalšími soupeřkami českého výběru budou v noci z pátku na sobotu domácí obhájkyně prvenství Kanaďanky.

Mistrovství světa hokejistek v Bramptonu (Kanada):

Skupina A:

Česko - Japonsko 2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Pejšová (Přibylová, Neubauerová), 64. Mrázová (Neubauerová, Lásková) - 44. Ukitaová (H. Tokoová). Rozhodčí: Cookeová, Rapinová (obě USA) - Smetková (ČR), Zachová (Kan.). Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 568.