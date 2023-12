Pardubice si ve čtvrtfinále koledovaly o výprask, nakonec padly v přestřelce

Pardubičtí hokejisté prohráli v prvním zápase čtvrtfinále play off Ligy mistrů s finským týmem Lukko Rauma 4:6 a vzdálil se jim postup mezi čtveřici nejlepší týmů soutěže. Hosté na východě Čech vedli v 17. minutě už 4:0, pak se Dynamu povedlo zápas zdramatizovat. Odveta se bude hrát na severu Evropy v úterý 12. prosince.

Zápas nezačal pro Pardubice vůbec dobře. Už po 96 sekundách se prosadil Almari a poprvé překonal brankáře Willa. Vzápětí hráli hosté přesilovku, kterou za 26 sekund využili, poté co s dorážkou do odkryté branky uspěl Tieksola. V 10. minutě už to bylo 0:3, protože chybnou rozehrávku Dynama potrestal Nieminen. V pardubické brance Willa nahradil Klouček.

Ani druhý gólman Východočechů nevydržel dlouho bez inkasované branky, v 17. minutě se prosadil pohotovou tečí Fontaine. Pardubická korekce stavu následovala během přesilovky, v níž domácí skórovali dvakrát. Nejprve se prosadil osamocený Radil a potom přesnou střelou z mezikruží snížil na 2:4 Košťálek.

Ve druhém dějství hrál finský tým celkem třikrát v početní výhodě a těsně po vypršení druhé přesilovky se střelou z kruhu prosadil Ponthus Westerholm. V další situaci ještě zazněla tyčka pardubické branky.

Aktuálně devátý celek nejvyšší finské soutěže si dál hlídal náskok pro odvetu. Pardubickou snahu nezužitkoval ani Zohorna v přesilovce, jehož dorážku Lebedeff chytil. V 54. minutě pak navíc skóroval Burke a Lukko vedlo opět o čtyři góly. Ale jen krátce, protože střelou z úhlu se prosadil Mandát. V 58. minutě ještě pardubickou ztrátu zmírnil Kousal.

Úvodní zápas čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů:

Dynamo Pardubice - Lukko Rauma 4:6 (2:4, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 18. Radil (L. Sedlák), 20. Košťálek (R. Kousal, T. Zohorna), 55. Mandát (Vála, Poulíček), 58. R. Kousal (Čerešňák) - 2. Almari (Tieksola, Abt), 4. Tieksola (Repo, Reunanen), 9. Nieminen, 17. Fontaine (Abt, Tieksola), 30. Ponthus Westerholm (Pathrik Westerholm, Stenqvist), 54. Burke (Mattila). Rozhodčí: Tscherrig, Hürlimann (oba Švýc.) - Hynek, J. Svoboda. Vyloučení: 7:6. Využití: 2:1. Diváci: 4129.

Pardubice: Will (10. Klouček) - Čerešňák, Vála, Košťálek, T. Dvořák, J. Kolář, Bučko, Hrádek - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - M. Kaut, A. Musil, Říčka - Mandát, Poulíček, Paulovič. Trenér: Varaďa.

Rauma: Lebedeff - Brook, Reunanen, Stenqvist, Järvinen, Abt, Almari, Ervasti, Piipponen - Repo, Mattila, Burke - Ponthus Westerholm, Pathrik Westerholm, Nyman - Tieksola, Krannila, Nieminen - Hämäläinen, Ikonen, Trakht. Trenér: Lämsä.