"Zvedl se mi žaludek." Švéd popsal, proč zaplatil obří pokutu, aby mohl z Ruska

Přišli o titul s moskevským CSKA a ohromný balík peněz. Švédští hokejisté Lucas Wallmark a Joakim Nordström však svého úprku z Kontinentální ligy nelitují.

"Peníze přicházejí a odcházejí, nechci se na ně příliš soustředit. V životě jsou mnohem důležitější věci. To, čím si procházejí ukrajinské rodiny, je stokrát horší než to, že jsme přišli o nějaké peníze," prohlásil 26letý centr Wallmark.

Spolu s o čtyři roky starším forvardem Nordströmem opustil mužstvo CSKA po dvou utkáních letošního play off. Každý z nich kvůli tomu podle švédské veřejnoprávní televize SVT přišel v přepočtu asi o 30 milionů korun.

Jelikož jejich agent to odmítl blíže komentovat, není jasné, jestli šlo o samotnou pokutu za nedodržení kontraktu, nebo se do částky počítá i ušlý plat z příští sezony. Tak jako tak si útočníci finančně rozhodně nepolepšili.

Že nemohou zůstat, jim došlo v přípravném zápase CSKA před vyřazovacími boji. Na střídačce moskevského klubu totiž visel transparent "Putin - náš prezident", a to v době, kdy ruská vojska útočila na Ukrajinu.

Även bakom CSKA står det: "Putin - vår president pic.twitter.com/KK5NnB4iSK — Karl Månsson (@karl_khl) February 25, 2022

Nordström tvrdí, že o hesle až do zápasu nic nevěděl: "Hrálo se brzy, takže jsme šli rovnou do arény a na led. Nikdo nás nevaroval. Když pak něco takového vidíte, zvedne se vám žaludek. Těžko jsem v tu chvíli mohl něco dělat. Nemohl jsem uprostřed zápasu jen tak zmizet."

Později však Nordström začal jednat. Kontaktoval agenta a s Wallmarkem zašli za managementem CSKA. "Snažil jsem se dostat domů co možná nejdříve," přiblížil Nordström s tím, že nechtěl být součástí ruské propagandy. Klub Švédům nedělal problémy, nicméně pokutu za předčasný odchod jim neodpustil.

Mnozí cizinci se zachovali jinak než švédské duo a sezonu ruské soutěže, která je spojována s režimem Vladimira Putina, dohráli.

Své rozhodnutí zdůvodňovali smluvními problémy, vysokými pokutami a obtížným vycestováním z Ruska vzhledem k cestovním sankcím od Evropské unie.

Ani Nordström s Wallmarkem se z Moskvy nedostali zrovna snadno. "Nemohli jsme odletět, ale zároveň jsme chtěli pryč co nejdřív. Proto jsme odjeli vlakem do Petrohradu a pak autem k finským hranicím," popisoval Nordström dobrodružnou cestu. "Tam nám pomohl finský diplomat, který nás na ruské straně naložil a odvezl do Helsinek. Odtud jsme pokračovali lodí."

Předčasný odchod stál Švédy i titul, neboť CSKA uspělo v pozdější sérii s Magnitogorskem.

"Nesledoval jsem to. Samozřejmě jsem si všiml, že postoupili do finále a vyhráli, ale vzhledem k tomu, co se děje ve světě, mi to nepřišlo jako něco, čemu bych měl dávat jakoukoliv váhu," doplnil Nordström s tím, že do KHL už se nevrátí.

Play off ruské ligy naopak dohrál třeba finský bek Mikko Lehtonen z Petrohradu. Nenesl to ale dobře.

"Pořád jsem myslel na to, že tam nechci být," prozradil finskému deníku Iltalehti. "V zemi, která začala válku, se vám nehraje dobře. Chtěl jsem odejít stejně jako mnoho dalších zahraničních hráčů."

Lehtonen měl situaci zkomplikovanou tím, že v Petrohradu podepsal čtyřletou smlouvu a tři roky měl ještě před sebou. Za odstoupení od kontraktu by podle agenta Miky Rautakallia musel zaplatit v přepočtu zhruba 55 milionů korun. Nakonec zůstal do konce sezony výměnou za to, že zbývající tři roky mu klub odpustí.