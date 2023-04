Rusko v šoku. Hokejový supertalent přišel za záhadných okolností o otce

Ruský hokej zasáhla nečekaná zpráva. V pouhých 51 letech zemřel za záhadných okolností Andrej Mičkov, otec 18letého forvarda Matveje Mičkova, o němž se v minulosti mluvilo jako o největší ruské naději od dob Alexandra Ovečkina.

Andrej Mičkov se v neděli 2. dubna ztratil a o dva dny později bylo jeho tělo nalezeno bez známek života v rybníku nedaleko domu v Soči, kde bydlel.

Podle informací deníku Sport-Express Mičkov v onu neděli sledoval se synem Matvejem druhé prodloužení zápasu konferenčního finále KHL mezi Petrohradem a CSKA Moskva.

Poté bez dokladů a klíčků od auta opustil dům, zatímco jeho žena a nejmladší syn Prochor zamířili do supermarketu. Členové rodiny se Mičkovovi snažili dovolat 20 minut po jeho odchodu, ale marně.

Proto kontaktovali zástupce hokejového klubu HK Soči, kteří další den zapojili do pátrání po zmizelém muži policii. Ta v úterý našla Mičkovovo tělo bez známek života v rybníce jen kousek od domu, v němž rodina žila.

Podle ruských médií nepředcházela zmizení žádná hádka ani jiný konflikt, Andrej Mičkov neměl ani problémy s alkoholem. Proto případ působí záhadně.

Vyšetřování tragické smrti stále probíhá. V úvahu už například nepřipadá verze, že by si Mičkov šel pozdě v noci zaplavat.

Pro mužovu rodinu je to těžká rána, utrpět může i kariéra 18letého Matveje. Právě otec ho totiž v Permu k hokeji přivedl a následně trénoval. V roce 2015 se s ním odstěhoval do Jaroslavle, o pět let později do Petrohradu, kde mladík podepsal obří smlouvu až do roku 2026.

V aktuální sezoně odešel Matvej v rámci KHL na hostování do Soči, opět za otcova doprovodu, a odehrál tam 27 zápasů, v nichž 20krát bodoval (9+11).

V minulosti byl popisován jako největší ruský hokejový talent od Alexandra Ovečkina. Zazářil například na mistrovství světa do 18 let v roce 2021, kdy jako nejmladší hráč týmu pomohl ke stříbru senzačními 16 body (12+4) v sedmi duelech.

V posledních letech se na světové scéně neobjevuje. Mezinárodní federace IIHF totiž po invazi Vladimira Putina na Ukrajinu na neurčito vyobcovala Rusko s Běloruskem ze všech svých soutěží.

Kvůli této absenci a také dlouhé smlouvě se Mičkov propadl v žebříčcích pro nadcházející draft zámořské NHL. Zatímco podle prvotních prognóz měl s kanadským zázrakem Connorem Bedardem bojovat o pozici celkové jedničky, nyní mu analytici nejčastěji předvídají třetí či čtvrté místo.