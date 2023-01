Návrat superhvězdy. Pochroumaný Forsberg ve 49 letech září ve Švýcarsku

Během hokejové kariéry prodělal nespočet operací a kvůli chronickým problémům s chodidlem předčasně skončil. Nyní je slavnému švédskému útočníkovu Peteru Forsbergovi už 49 let. Přesto se k hokeji vrátil, září v nejvyšší veteránské lize ve Švýcarsku.

Patří k nejlepším hokejistům všech dob. Dvakrát vyhrál olympijské hry, mistrovství světa i Stanley Cup. Stejně jako Mario Lemieux nebo Mike Bossy toho ale Forsberg mohl dokázat ještě víc.

Švédského centra však dlouhodobě sužovaly zdravotní problémy. V NHL za Colorado, Philadelphii a Nashville stihl posbírat "jen" 885 bodů (249+636). S bodovým průměrem 1,25 však patří k nejproduktivnějším hráčům v historii soutěže.

Kariéru ukončil v roce 2011, když mu bylo 37 let a neúspěšně se pokoušel vrátit do sestavy Colorada. Následně pracoval ve Švédsku jako asistent generálního manažera v mateřském klubu MoDo.

Zhruba před čtyřmi lety se usadil poblíž švýcarského Zugu, kde podniká. Na hokej ale nezanevřel. Stal se ambasadorem mládežnické akademie tamního klubu, kde působí oba synové švédské legendy.

K tomu "Foppa" znovu vyjel na led. V minulé sezoně dostal pozvánku do veteránské soutěže. "Kamarád se mě zeptal, jestli se nechci přidat," citoval Forsberga deník Aftonbladet. "Hrozně mě to baví. Je to liga pro hráče nad 35 let a všechno je hezky zorganizované. Nastupujeme ve velké aréně Zugu a hodně týmů hraje vážně dobře."

Veteránům Zugu hrozil v minulém ročníku sestup do nižší soutěže, se záchranou jim pomohl právě Forsberg, který ve čtyřech zápasech posbíral 20 bodů (4+16), díky čemuž se stal v bodech na utkání nejproduktivnějším mužem ligy.

"V téhle sezoně už tolik neboduju," dodal Forsberg. Ze čtyř klání má zápis 4+6. Ne vždycky je k dispozici, protože hodně cestuje do Švédska a Severní Ameriky. Také musí používat speciální brusle, neboť zdravotní potíže, kvůli nimž předčasně ukončil kariéru, nezmizely.

"Ale jak jsem řekl, hrozně mě to baví. Chyběly mi řeči v kabině před zápasem i radost, když se vám na ledě něco povede," dodal vousatý Švéd.

Mimochodem, Forsberg nastupuje ve stejné hale jako český centr Jan Kovář, který vede jako kapitán áčko Zugu v nejvyšší švýcarské lize.