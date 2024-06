Florida porazila Edmonton i ve druhém duelu finále play off NHL

Hokejisté Floridy ve druhém finále play off NHL porazili Edmonton 4:1 a v sérii se ujali vedení 2:0 na zápasy. Dvěma góly se pod výhru podepsal Evan Rodrigues. Jedinou branku Oilers, na jejichž ledě bude ve čtvrtek souboj o Stanley Cup pokračovat třetím duelem, dal Mattias Ekholm.

Ekholm ve 12. minutě prolomil finálovou neprůstřelnost Sergeje Bobrovského a poslal Edmonton do vedení 1:0. Švédský útočník se po asistenci Connora McDavida dostal do přečíslení dva na jednoho a střelou mezi betony nachytal ruského gólmana v brance Panthers. Oilers dali první gól ve finále od roku 2006 a v sérii se poprvé dostali do vedení, které jim ale příliš dlouho nevydrželo.

Domácí těsně před polovinou duelu zásluhou Nika Mikkoly srovnali a třemi góly ve třetí třetině stav zápasu otočili. Důležité trefy na 2:1 a 3:1 obstaral Rodrigues, jenž je s třemi přesnými zásahy nejlepším střelcem dosavadního průběhu finálové série.

Kanadský útočník se poprvé prosadil ve 44. minutě, kdy si našel odražený puk v levém kruhu pro vhazování a přesnou ranou do horní části branky vstřelil vítězný gól zápasu. Druhou branku přidal o devět minut později. V přesilové hře tečoval za Skinnera nabídku Antona Lundella a zařídil Panthers pohodlný dvoubrankový náskok. Definitivní podobu výsledku dal v čase 57:32 obránce Aaron Ekblad, jenž se trefil do prázdné branky a dal první gól ve finále Stanley Cupu.

Finále Stanleyova poháru - 2. zápas:

Florida - Edmonton 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Branky: 44. a 53. Rodrigues, 30. Mikkola, 58. Ekblad - 12. Ekholm. Střely na branku: 29:19. Diváci: 19.673. Hvězdy zápasu: 1. Rodrigues, 2. Lundell, 3. Bobrovskij (všichni Florida). Stav série 2:0.