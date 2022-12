Trénovali jsme v deseti lidech, vysvětlil Jágr svůj návrat do sestavy Kladna

Hokejový Liberec zabral po dvou prohrách a ve 28. kole extraligy porazil Kladno vysoko 7:3, dvě branky vstřelil Tomáš Filippi. Za hosty poprvé nastoupil Jaromír Jágr, který si připsal dvě asistence.

Jágrův start byl vynucený kvůli viróze v týmu. Rytíři museli zrušit čtvrteční předehrávku s Pardubicemi, i proto dnes na libereckém stadionu nastoupil.

"U mě to plán nebyl. Když jsme zjistili, že nám Liberec neodloží zápas, to bylo v pátek, tak jsme měli na tréninku deset hráčů, v sobotu nás bylo dvanáct. Hrozilo, že to bude kontumačně. Nechtěl jsem, aby to tak dopadlo. Věděl jsem, že Chance liga se hrála, takže nám těžko někdo půjčí nějaké hráče. Takže jsem chtěl doplnit sestavu," vysvětlil novinářům nejproduktivnější evropský hráč v historii NHL.

Do utkání nastoupil prakticky z voleje. "Chodím občas jako trenér. Poslední dva tréninky jsem byl. Bylo nás devět, deset. Ono je to těžké chodit s mužstvem, protože jsem dvaadvacátý, nebo jednadvacátý a kdybych se tam střídal, tak akorát nahlodám ten trénink, což není dobré pro hráče ze třetí a čtvrté lajny… Takže netrénoval jsem," popsal.

Bílí Tygři se prosazovali hlavně z předbrankového prostoru. Vstřelili tak většinu gólů. Důraz ve vlastní třetině Kladnu dnes chyběl.

"Udělali jsme chyby, musíme to hrát jednodušeji. Když je puk u nás, musíme to hned vyndat ven. Jsme nezodpovědní, hrozně pomalí. Mysleli jsme, že bychom mohli překvapit, párkrát jsme je tam zavřeli. Ale jsme nedůrazní, hlavně v naší třetině. Musíme na to pracovat," řekl nejstarší extraligový hráč.

Jágr už po ledě nelétá, jako za mlada, ale pro mužstvo je pořád platný. Připravil dva góly, několikrát v přesilovkách prověřil Petra Kváču ze svého tradičního místa, byl těžko odstavitelný od puku. Spokojený ale nebyl, Kladno prohrálo. S dalšími starty v blízké době, například po reprezentační pauze, ale moc nepočítá.

"Nepočítám s tím, ale nevím. Klépovi (Klepišovi) zlomili nohu, takže ten bude měsíc a půl pryč, takže uvidíme. Musíme se s tím nějak poprat. Fyzicky jsem úplně v pohodě. Já moc nejezdím, já jsem jen v útočné třetině. Tam moc nepotřebuji bruslit," konstatoval s typickým úsměvem. Své dva body nechtěl moc komentovat. "Kdybych hrál na body…. Neblbni prosím tě. To jde mimo mě, tady ty věci," dodal brzy jednapadesátiletý hokejista.

28. kolo hokejové extraligy:

Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno 7:3 (2:1, 2:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 13. Filippi (Melancon), 14. P. Jelínek (J. Vlach), 29. Birner (Derner), 38. Balinskis (A. Najman, Birner), 41. Faško-Rudáš (Bulíř, Frolík), 41. Flynn (Ordoš), 59. Filippi (Birner, J. Vlach) - 18. Brodecki (Babka, Klepiš), 37. Filip (Jágr, Dotchin), 56. Beran (Jágr). Rozhodčí: Kika, Veselý - Brejcha, Malý. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. Diváci: 4719.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Ivan, Kolmann, Derner, Štibinger - A. Najman, Filippi, Birner - Faško-Rudáš, Bulíř, Ordoš - Frolík, Šír, Flynn - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach. Trenér: Augusta.

Kladno: Brízgala - Dotchin, Kehar, Slováček, Ticháček, Babka, Cibulskis - Bláha, Plekanec, Melka - Indrák, Klepiš, Brodecki - Pytlík, Filip, Michnáč - Jágr, O. Procházka, Beran. Trenér: Vejvoda.

HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Kudrna (Gut), 8. Kudrna (P. Straka), 24. Zygmunt (D. Zeman, Jurčík), 26. Zygmunt (Havelka), 56. Kudrna (P. Straka) - 27. E. Thorell (Moravčík), 30. Tomášek (E. Thorell, Moravčík). Rozhodčí: Hejduk, Sýkora - Komárek, Hynek. Vyloučení: 7:4, navíc Buchtele (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4125.

Litvínov: Zajíček - D. Zeman, Zile, Strejček, Freibergs, Jaks, Demel, Šalda - P. Straka, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Fronk, Gut, Hlava - Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.

Sparta: Kořenář (26. Jakub Kovář) - M. Jandus, Polášek, Mikliš, Moravčík, Krutil, Němeček - Tomášek, R. Horák, E. Thorell - Buchtele, Sobotka, Konečný - Simon, D. Vitouch, Dvořáček - Safin, G. Thorell, M. Vitouch. Trenéři: Hořava a Wallson.

HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Černoch (Koblasa) - 27. F. Pavlík (Cingel, Lev), 33. Okuliar (McCormack, Blain), 37. Okuliar, 49. F. Pavlík. Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Frodl, Gerát. Vyloučení: 4:6, navíc Havlín - Kelly Klíma 5 min. Bez využití. Diváci: 2325.

Karlovy Vary: Habal - Pulpán, Huttula, Stříteský, Bartejs, Havlín, A. Rulík, Krajčík - Koffer, Gríger, Rachůnek - Kohout, Černoch, Koblasa - O. Beránek, Jiskra, Redlich - Chalupa, Kružík, Kofroň. Trenér: Bruk.

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, Piegl - Lev, Lalancette, Cingel - Okuliar, Zachar, R. Pavlík - Jergl, Kevin Klima, Kelly Klima - Doležal, Štohanzl, Pilař. Trenér: T. Martinec.

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 44. Krieger (Muller, Fridrich), 48. Marosz (Lakatoš), rozhodující nájezd Mueller - 40. Schleiss (Kodýtek), 46. Pour (Kodýtek, Suchý). Rozhodčí: Hradil, Šír - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 2:2, navíc Kalus (Vítkovice) a Houdek (Plzeň) oba 5 minut. Bez využití. Diváci: 5425.

Vítkovice: Klimeš - Raskob, Koch, Mikuš, Grman, Stehlík, Gewiese, L. Kovář - Lakatoš, Marosz, Fridrich - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Kalus, Dej, Bernovský - Půček, L. Krenželok, Lednický. Trenér: Holaň.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Baránek, Piskáček, Budík, Kaňák, Houdek - Schleiss, Kodýtek, Hrabík - Suchý, Malát, Pour - Lang, Mertl, Rekonen - A. Dvořák, Bitten, Adamec. Trenér: Kořínek.

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 32. Plášek (Navrátil, Strapáč), 39. Orsava (Nahodil, J. Knotek). Rozhodčí: Mrkva, Obadal - Axman, Synek. Vyloučení: 7:4, navíc Švrček - Fořt 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 4005.

Olomouc: Konrád - Rutar, Ondrušek, Mareš, Rašner, Řezníček, Švrček - Orsava, J. Knotek, Bambula - Olesz, Nahodil, Kusko - Navrátil, Strapáč, Plášek - Handl, Anděl, Ministr. Trenér: Tomajko.

Mladá Boleslav: Krošelj - R. Jeřábek, Pýcha, Bernad, Jánošík, Křepelka, Lintuniemi, Štich - Šťastný, Lantoši, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Kantner - J. Stránský, Fořt, Eberle - M. Beránek, Závora, Šmerha. Trenér: Čihák.

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávka: 12. Hrňa (Haas), 58. M. Růžička, 59. M. Doudera. Rozhodčí: A. Jeřábek, Pražák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 9053.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Bučko, Chabada - Hyka, T. Zohorna, Říčka - Radil, R. Kousal, Cienciala - Vondráček, A. Musil, Lichtag - Matýs, Poulíček, Paulovič. Trenér: Rulík.

Třinec: Mazanec - J. Jeřábek, Čukste, Marinčin, Havránek, Zahradníček, M. Doudera, Jaroměřský - M. Růžička, Marcinko, Daňo - Kurovský, Voženílek, Svačina - Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski - Hrňa, Haas, Lyszczarczyk. Trenér: Moták.