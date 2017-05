Vary chtějí dobýt zpět extraligu, do brány získaly Novotného ze Sparty

před 42 minutami

Prvoligové Karlovy Vary získaly ze Sparty Filipa Novotného, který má zkušenosti z ruské KHL.

Karlovy Vary - Hokejový brankář Filip Novotný odchází z pražské Sparty do Karlových Varů, které v této sezoně sestoupily do první ligy. Šestadvacetiletý odchovanec Jihlavy podepsal s Energií roční smlouvu s opcí na další sezonu pro případ postupu Západočechů do extraligy.

"Filip je výborný brankář v optimálním věku, od kterého si slibujeme, že vytvoří spolu s Tomášem Závorkou silnou brankářskou dvojici. Hráč se na angažmá v Karlových Varech velmi těší a má obrovskou chuť pomoci našemu týmu v boji o návrat do nejvyšší soutěže," řekl klubovému webu Karlových Varů generální manažer Miroslav Vaněk.

Novotný odchytal za pět sezon v extralize za Spartu celkem 81 utkání s průměrem 2,27 obdržené branky na zápas, s úspěšností zákroků 91,47 procenta a šestkrát udržel čisté konto. V sezoně 2015/16 působil i v KHL v Novokuzněcku, ale dostal příležitost jen ve čtyřech duelech.