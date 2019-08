Nechceme videohru. Trenérská výzva přinese větší férovost, věří Šindler

před 36 minutami

Předseda komise rozhodčích Českého svazu ledního hokeje Vladimír Šindler věří, že zavedení trenérské výzvy do domácí extraligy bude velkým pozitivem. Byť zároveň připouští, že jeho podřízeným bude novinka o něco více komplikovat působení na ledě.

"Trenérská výzva by měla přinést extralize zcela jistě zvýšení férovosti v některých vypjatých momentech a odstranění některých - byť třeba chybných - rozhodnutí ve velmi složitých situacích pro rozhodování hlavních rozhodčích. To je asi zásadní myšlenka celého toho systému," řekl Šindler novinářům na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Trenéři budou mít možnost nechat za určitých podmínek prozkoumat řadu situací. "Nejzásadnější momenty jsou v okamžiku, kdy dojde ke vstřelení branky a tým, který ji obdržel, se domnívá, že mohlo dojít k nedovolenému bránění brankáři. Ať už fyzicky při kontaktu s brankářem, nebo postavení útočícího hráče v brankovišti, které by mělo přímý vliv na provedení zákroku brankářem," uvedl Šindler.

"V návaznosti na modernizaci a rozšíření systému máme také možnost prozkoumání předcházející přihrávky rukou před vstřelením gólu anebo případného zahrání vysokou holí před dosažením branky," dodal Šindler.

Ačkoli by měla novinka v extralize rozhodčím usnadnit jejich práci v nepřehledným momentech, z určitého pohledu ji zároveň i komplikuje. "Je to samozřejmě další procedura, která bude pro celý ten tým rozhodčích nová, ale my to vnímáme tak, že je to nová procedura, kterou si rozhodčí musí zažít. A která bude v únosné míře určitě pro extraligu přínosná," prohlásil Šindler.

"Chceme rovnou deklarovat, že smyslem té trenérské výzvy zcela jisté není dělat ze zápasu nějakou videohru s dlouhými prodlevami. Ta samá zpráva směřuje i k týmům. Slibujeme si od toho využívání systému v opravdu oprávněných situacích," prohlásil Šindler.

Zatímco ve fotbalové lize se využívá systému VAR jen v některých zápasech, extraligoví trenéři budou moci sáhnout k výzvě v každém utkání. "Pro nás bylo tohle velmi klíčové. Byl to také jeden z důvodů, proč nebyla tato možnost zavedena již v minulé sezoně, i když na to některé týmy byly téměř připraveny. Abychom ale měli ty podmínky spravedlivé napříč celou extraligou, dochází k tomu až nyní," vysvětlil Šindler.

Přiznal také výhodu v tom, že extraliga není první, kdo systém zavádí. "Máme celou řadu zkušeností, jež jsou čerpány jak z NHL, tak z top šampionátů Mezinárodní hokejové federace IIHF. A to jak pohled na pozitivní, tak i negativní situace. Doufáme, že ty pozitivní zkušenosti přeneseme i do naší soutěže. Byť ale máme určité zkušenosti s předstihem, bude to teď pro nás úplně nová věc," konstatoval Šindler.