Plzeň bere útočníka, který dostal tvrdý trest za rasismus. Víme o tom, říká šéf klubu

V lednu dostal trest za rasismus a v zámořské lize nesměl hrát dokonce 30 zápasů. Teď se hokejový útočník Kryštof Hrabík vrací do Česka, bude nastupovat za Plzeň.

Hrabík se vrací ze zámoří po necelých čtyřech sezonách. Dvaadvacetiletý hráč podepsal na západě Čech roční smlouvu. Pražský rodák je již sedmou novou tváří v sestavě Plzně pro příští sezonu.

"Kryštof chtěl v Americe skončit, proto jsme se dostali do vyjednávání. Na základě společných rozhovorů je jasné, jakou roli po něm budeme chtít - přinést do naší hry důraz a zvládnout předbrankový prostor," uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák na klubovém webu.

Hrabík odešel do zámoří v roce 2018, dvě sezony strávil mezi juniory ve WHL. Na začátku ročníku 2020/21 hrál za extraligový Liberec a prvoligové Benátky nad Jizerou, poté se ale vrátil do USA a působil v AHL a ECHL.

Ve stejných soutěžích nastupoval i v minulé sezoně. V dresu týmu San Jose Barracuda v AHL na sebe v lednu upozornil nevhodným chováním vůči útočníkovi tmavé pleti Boku Imamovi.

Podle zámořských médií pohybem předstíral opici a za rasistické gesto následně dostal trest zákazu startu na 30 zápasů. "Samozřejmě jsme o tom věděli, ale bereme to tak, že to má za sebou a svůj trest si odpykal. Věříme, že je tato epizoda již za ním a u nás to z jeho strany bude jen o hokeji," řekl Vlasák.

Kladenský odchovanec si Plzeň vybral proto, že tým má každoročně vysoké ambice. "To je mi na organizaci sympatické. Chci týmu ve splnění těchto cílů pomoct," řekl Hrabík.

Chce se prezentovat fyzickým hokejem. "Chtěl bych si do české extraligy přenést návyky, které jsem si za poslední dobu osvojil. Nechci v tom polevovat. Přesvědčil jsem se, že nejlepší hokej hraju, když hraju fyzicky," dodal.

Třinec opouští bratří Kovařčíkové

Hokejoví útočníci Ondřej a Michal Kovařčíkové budou v příští sezoně působit ve finském týmu Jukurit Mikkeli. Bratři, kteří dopomohli extraligovému Třinci ke třem mistrovským titulům, podepsali na severu Evropy dvouleté smlouvy.

Oba hráče čeká první zahraniční angažmá a opět budou působit ve stejném týmu. Odchod od Ocelářů potvrdili již minulý týden poté, co Slezané zakončili ve finále proti Spartě mistrovský hattrick. V novém působišti se potkají s obráncem Liborem Zábranským, který do Jukuritu přestoupil před rokem.

"Vždy jsem chtěl hrát ve Finsku, a když jsem slyšel, že o mě má Jukurit zájem, byl jsem nadšený. Zvlášť, když můžeme i nadále hrát s bráchou. Chci se stát ještě lepším hráčem a myslím, že Jukurit mi v tom může pomoct," uvedl šestadvacetiletý Ondřej Kovařčík.

Manažer týmu Mikko Hakkarainen již dopředu avizoval, že v klubu počítají s tím, že bratři budou i nadále nastupovat v jednom útoku. "Hráli tak většinu své kariéry, takže si myslím, že v příští sezoně to bude stejné. Věříme, že k nám přenesou i vítězného ducha, protože sehráli důležitou roli při úspěších Třince," konstatoval Hakkarainen.

Machovský bude působit v Kuopiu

Brankář Matěj Machovský bude po odchodu z pražské Sparty chytat v příští sezoně za finský tým KalPa Kuopio. Osmadvacetiletý gólman na severu Evropy podepsal roční smlouvu.

"Matěj je zvyklý hodně chytat a je připraven převzít zodpovědnost. Řadu let působí v jednom z evropských velkoklubů a je zkušeným brankářem. Jsme rádi, že bude od podzimu nosit náš dres," řekl sportovní ředitel Anssi Laine. Machovský vytvoří dvojici s devatenáctiletým finským talentem Juhou Jatkolou.

Machovský působil ve Spartě necelé čtyři sezony. Loni sice odešel do Rigy, z KHL se ale v listopadu vrátil zpět do pražského klubu a následně pomohl Spartě v play off k postupu do finále.

Jako jednička ale chytal ve vyřazovací části jen ve čtvrtfinále, poté dostával více příležitostí Július Hudáček. Odchovanec Opavy Machovský chytal v extralize i za Plzeň, má za sebou i čtyři sezony v zámoří.

Olomouc vítá trio posil

Hokejisty extraligové Olomouce posílí obránce Lukáš Mareš z Jihlavy a útočníci Jakub Orsava z Hradce Králové s Lukášem Andělem z Pardubic. Hanácký klub příchod tří nových hráčů oznámil na svém oficiálním webu.

Nejvýraznější posilou by měl být jedenatřicetiletý Orsava, který v extralize odehrál již více než 600 zápasů a v poslední sezoně pomohl Mountfieldu k vítězství v základní části. "Očekáváme od něj zejména pomoc s produktivitou a zkvalitněním přesilových her," uvedl trenér Jan Tomajko na adresu hráče, který v posledním ročníku nejvyšší soutěže nasbíral 19 bodů v 57 utkáních včetně play off.

Čtyřiadvacetiletý Anděl i o dva roky mladší Mareš mají kariéru ještě před sebou. "Lukáš Anděl je stále perspektivním hráčem s výborným pohybem a věříme, že svým stylem hry do našeho týmu skvěle zapadne," řekl Tomajko. Odchovanec Jihlavy nastupuje v extralize stabilně dvě sezony, v ročníku 2017/18 ji hrál i v dresu Dukly.

Mareš pomohl v poslední sezoně Jihlavě k vítězství v první lize, ve třech zápasech se objevil i v Olomouci. "Máme s ním dobré zkušenosti z předešlých sezon. Jedná se o mladého hráče s potenciálem dalšího výkonnostního růstu," dodal kouč Hanáků.

Vítkovice angažovaly Kriegera ze Zvolena

Hokejový útočník Peter Krieger bude od příští sezony nově působit v extraligových Vítkovicích. Osmadvacetiletý Američan v minulé sezoně oblékal dres Zvolena ve slovenské nejvyšší soutěži, v Evropě hrál i za Västerviks ve švédské druhé nejvyšší lize.

"Petera Kriegera jsme v průběhu sezony sledovali. Je to velice kvalitní centr, umí být produktivní, jak ukázal v základní části i v play off slovenské extraligy. Máme radost, že zvolil angažmá ve Vítkovicích, přestože měl z Česka více nabídek," uvedl sportovní ředitel Roman Šimíček.

Krieger v minulé sezoně nasbíral ve Zvolenu v základní části 38 bodů (19+19) ve 41 zápasech, v play off přidal pět branek a sedm asistencí v 11 utkáních.

Dvojnásobný vítěz univerzitní soutěže NCAA je druhým zámořským hráčem, který přichází do Vítkovic ze Slovenska. V úterý klub oznámil angažování obránce Willieho Raskoba z Nitry.