Petr ven, burácela hala. Sám do toho vidle nehodím, odmítá odstoupit vítkovický kouč

Hromový pokřik požadující odchod Jakuba Petra zněl vítkovickým stadionem při čtvrteční vysoké prohře 3:7 s Mladou Boleslaví. Kouč ostravských hokejistů ovšem odstoupit nehodlá.

Hokejisté Vítkovic prožívají těžké období, které ve čtvrtek vyvrcholilo domácím debaklem 3:7 s Mladou Boleslaví. Po utkání se celý tým více než na hodinu zavřel v kabině, do které přišel i majitel klubu Aleš Pavlík.

Mladá Boleslav už byla dávno na cestě domů, světla v hale vypnutá, jen za zdmi vítkovické kabiny ještě hodinu po utkání dozníval debakl.

Teprve po příchodu klubového majitele a jeho zhruba dvacetiminutovém pohovoru s hráči v šatně předstoupil do mix zóny kapitán Jan Výtisk, po něm dorazil na tiskovou konferenci i kouč Jakub Petr.

"Ta situace byla výjimečná v tom, že majitel dnes s hráči seděl sám. Cítím ale z toho konstruktivní řešení ze všech stran. Každý si k tomu něco řekl, po tomhle ani nejde mít chuť od toho utéct. Za tím mužstvem budu stát neustále," prohlásil Petr.

Personální změny prý nejsou na pořadu dne. Petr ale posledních patnáct minut dnešního zápasu musel snášet pokřiky nespokojených fanoušků žádajících si jeho odchod.

"Vyjádřili nespokojenost, je to jejich právo. Samozřejmě, tohle je ta horší chvilka, co jsem tu ve Vítkovicích zažil. Ale teď do toho sám nehodím vidle. Jak říkám, za hráči stojím," zopakoval Petr.

Vítkovice na vítězství v normálním čase čekají od výhry nad Litvínovem 18. října. Z dalších dvanácti kol pětkrát vyhrály v prodloužení či nájezdech, momentálně však už čtyři kola nebodovaly. A právě nyní v neděli znovu nastoupí proti Litvínovu.

"Co teď? Dáme si den volno, zregenerujeme, v sobotu potrénujeme. Na dvacet čtyři hodin na hokej musíme zapomenout. Teď to je spíše být psychologem, než pořád opakovat hokejové věci," dumal Petr.