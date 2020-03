Zlín vyhrál zápas bez diváků v Olomouci 3:1 a vyrovnal sérii

Pro reprezentačního brankáře Jakuba Kováře skončila sezona Kontinentální hokejové ligy v prvním kole play off. Jekatěrinburg dnes podlehl doma Novosibirsku 1:2 a osmifinálovou sérii prohrál 1:4. Útočník Dmitrij Jaškin pomohl gólem a přihrávkou Dynamu Moskva k vítězství 4:1 nad Spartakem a vedení 3:2 na zápasy.

Jekatěrinburg sice dnes přestřílel hosty 37:16, ale gól dal jen veterán Pavel Dacjuk, který v 41. minutě snížil na konečných 1:2. Jednačtyřicetiletý útočník, který má ve sbírce zlato z olympijských her i mistrovství světa a dvě vítězství ve Stanley Cupu, možná odehrál poslední zápas v kariéře. Podle svého agenta se Dacjuk o budoucnosti rozhodne až v létě.

Avtomobilist doplatil v play off na bídnou produktivitu. V úvodních dvou zápasech neskóroval, na domácím ledě se poprvé prosadil až dnes. Celkem dal v pěti zápasech devět gólů.

V sérii Dynama se Spartakem dál platí výhoda domácího prostředí. Jaškin, který v minulém utkání poprvé v play off vyšel naprázdno, tentokrát naopak odehrál nejproduktivnější zápas. V závěru druhé třetiny parádně připravil první gól pro Vadima Šipačova a v 60. minutě gólem do prázdné branky zpečetil výhru Dynama. Z pěti zápasů play off má pět bodů. Spartak při vyloučení Jaškina a Semjona Pankratova snížil v přesilovce šesti proti třem v 58. minutě na 1:2, ale pak v power play dvakrát inkasoval do prázdné klece.

Osmifinále Kontinentální hokejové ligy:

Východní konference - 5. zápas:

Jekatěrinburg - Novosibirsk 1:2, konečný stav série 1:4.

Západní konference - 5. zápas:

17:30 Dynamo Moskva - Spartak Moskva.