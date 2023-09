Modrého odchod parťáka šokoval. Vím, co se stalo, ale říct to musí sám, prohlásil

Hokejisté Brna ani ve čtvrtém zápase nové extraligové sezony nebodovali a prohráli v Mladé Boleslavi 3:6. Nepomohla ani sobotní rezignace hlavního trenéra Patrika Martince. Jeho nástupce a dříve asistent Jaroslav Modrý po zápase na ledě Bruslařů řekl, že je z toho všeho v šoku.

"Jsem z toho pořád v šoku, velkém šoku. Patrik je můj kamarád, parťák a hlavně vynikající člověk. Strašně mě jeho odchod mrzí, pořád to zpracovávám a trávím," prohlásil Modrý.

I jemu po abdikaci Martince blesklo hlavou, že by odstoupil s ním. "Ale Patrik chtěl, abych pokračoval dál," prozradil brněnský kouč.

"Věřím, že najdeme cestu zpátky. Kabina v Kometě je zdravá a jsou tam správní kluci. Teď musíme ukázat charakter a vyškrábat se z toho," burcoval Modrý.

O podrobnostech Martincova odchodu ale nechtěl mluvit. "Respektuju jeho rozhodnutí, protože vím, co se tam stalo, proč se to stalo a z jakého důvodu odstoupil. To ale musí říct on sám," uvedl bývalý obránce.

Fanoušci Komety nyní čekají, jak se bude situace s Martincovým nástupcem vyvíjet dál. Je jasné, že hlavní slovo bude mít majitel klubu Libor Zábranský.

"Zatím jsme spolu nemluvili, ale i on je z toho v šoku. Ví, co Kometa potřebuje, vede ji správným směrem. Já budu rád, když budu dál součástí Komety," nabídl se Modrý.

Je tedy možné, že i ve středu povede celek v dalším kole doma proti Českým Budějovicím.

"Mám energii to celé zlomit, stejně jako kabina. Zažil jsem podobnou situaci v AHL, za čtyři zápasy jsme dali jeden gól a všechno prohráli. Pak jsme se rozjeli a dostali jsme se až do play off, " zavzpomínal Modrý.