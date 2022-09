Mistr z Třince prohrál i čtvrtý zápas, nezvládl derby. Plzeň nebodovala ani na Spartě

Pokud by byla závada větší, je možné proud přepojit z jiných směrů. ČTK to dnes večer řekl mluvčí Pražské energetiky (PRE) Karel Hanzelka. O výpadku informovali hasiči, vyprošťují lidi z výtahů. Omezil také provoz některých tramvajových linek.

Výpadek se týká třeba Prahy 2, 4 a 10. "Je to u nás, je to na naší soustavě, zjišťujeme, co se stalo, je to rozvodna Jih," řekl mluvčí PRE. "Pokud by byl nějaký větší problém, je samozřejmě možné proud přepojit, aby laicky řečeno tekl z jiných směrů, protože do Prahy teče proud z několika různých směrů," dodal Hanzelka. Větší závadu je tak podle něj možné vyřešit poměrně rychle.

"V důsledku výpadku elektrické energie v oblasti Prahy 2, Prahy 4 a Prahy 10 evidujeme zvýšený počet požadavků na vyproštění osob uvízlých ve výtahu," napsali hasiči na twitteru. Omezení v provozu tramvajových linek se podle organizátora pražské integrované dopravy (PID) týká celé oblasti od Nuslí až do Strašnic.