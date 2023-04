Majitel Vítkovic se omluvil za slova o zkorumpovaných sudích. A už není šéfem klubů

Národní památkový ústav (NPÚ) musel vrátit dotaci 314 milionů korun z evropských fondů i národních zdrojů na opravu barokního areálu v Kuksu na Trutnovsku. Uvedla to dnes Česká televize (ČT), které to řekl regionální ředitel NPÚ Miloš Kadlec. Za zmanipulování zakázky na rekonstrukci Kuksu soudy poslaly do vězení tři muže včetně jednoho bývalého zaměstnance NPÚ, čtvrtá obžalovaná dostala podmíněný trest.

Vrchní ředitel sekce evropských programů na ministerstvu pro místní rozvoj Leo Steiner televizi potvrdil, že pokud je v dotovaných projektech spáchán trestný čin, vratka dotace je automaticky stoprocentní. "Bylo vydáno rozhodnutí o vrácení dotace. Ta dotace byla vrácena zhruba ve výši 300 milionů korun. Jednalo se o částku, která se týkala stavebních prací, protože jeden ze zaměstnanců NPÚ, který byl najatý speciálně na tuto záležitost, nebo na tento projekt, určitým způsobem předával informace dál," uvedl Kadlec.

NPÚ podle Kadlece chybu neudělal, šlo o pochybení jednotlivce. "Těžko říct, co bychom dnes udělali jinak. Zakázku bychom opět zadali administrátorovi a do lidí nevidíme," řekl ČT.