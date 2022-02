Litvínov vyhrál v Brně 5:1, Hübl zaznamenal 900. bod v extralize

Hokejisté Litvínova zvítězili v 55. kole extraligy v Brně 5:1, připsali si druhé vítězství v řadě a venku uspěli po předchozích čtyřech porážkách.

Na čtvrtém gólu Vervy se asistencí podílel Viktor Hübl a zaznamenal tak 900. kanadský bod v extralize. Tuto hranici v historii překonali jen rekordman Petr Leška (909 bodů) a Richard Král (901).

Litvínov tak po první výhře v sezoně nad Kometou posílil své naděje na proniknutí do dvanáctky týmů, které budou hrát play off. Naopak Kometa prohrála doma po třech výhrách a vzdalují se jí příčky do osmého místa, zajišťující lepší výchozí pozici pro předkolo vyřazovací části.

Do sestavy Komety se vrátil kanonýr Mueller, ale stále v ní chyběli tři bronzoví slovenští olympionici. Brňané v obvyklém složení z posledních duelů začali aktivně a v 8. minutě nabídl Tansey puk Zbořilovi, který zblízka nepřekonal Godlu.

K opatrnému tempu úvodního dějství přispěl i Litvínov, jehož podobně jako Brňany srážela nepřesnost v kombinacích ve finální fázi. Na konci třetiny se do slibného zakončení dostali Kudrna a Jarůšek, ovšem Čiliak komplikace nepřipustil.

I ve druhé třetině hrály prim na obou stranách obrany, přes ně bylo těžké vytvořit si střelecké příležitosti, natož vyložené šance. Více těchto náznaků bylo překvapivě na straně hostí. Čiliak uspěl v souboji s Kudrnou i Strakou a vyřešil i jedno z mála přečíslení litvínovských hokejistů, na jehož konci byla střela Zdráhala.

Čekání na gól neukončil ani Mueller, který se po jedné z mála chyb severočeské defenzívy ocitl sám před Godlou, ale neuspěl.

Zaslouženě tak šli do vedení hosté, když se z hodně těžkého úhlu prosadil střelou do horního růžku Kudrna. V poslední minutě druhé třetiny si jinak výborně chytající Čiliak vybral druhou slabší chvilku, po nájezdu z pravé strany jej bekhendovou střelou překonal Gerhát.

Další slabší chvilku si mdlá Kometa vybrala na začátku třetí třetiny, po sérii nedorozumění v obranném pásmu nachytal potřetí Čiliaka Sukeľ. Když vzápětí Havelka dal čtvrtý gól, bylo rozhodnuto. Asistenci si připsal Viktor Hübl a zaokrouhlil svůj dosavadní účet na 900 kanadských bodech v nejvyšší soutěži.

Kometa přece jen zaznamenala čestný úspěch, když se z přesilovky prosadil Kollár a sebral tak Godlovi čtvrté čisté konto v sezoně. Nic to ale nezměnilo na zaslouženém vítězství Severočechů, které v závěru pojistil bombou Irving a spustil tak pískot domácího publika.

55. kolo hokejové extraligy:

HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 52. Kollár (Bartejs, Šalé) - 38. A. Kudrna (Balinskis), 48. Gerhát (A. Kudrna, Strejček), 42. M. Sukeľ (Jarůšek), 43. Havelka (V. Hübl), 59. Irving (Balinskis, P. Straka). Rozhodčí: Kubičík, Šír - Ganger, Rampír. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:0 Diváci: 3500 (omezený počet).

Brno: Čiliak - Roth, Bartejs, L. Doudera, Kučeřík, Tansey, Gulaši, Fajmon - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, A. Zbořil, Kollár - Šalé, Malý, Šik - Vincour, Rákos, Dočekal. Trenér: Kalous.

Litvínov: Godla - Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, Strejček, Hrbas, D. Zeman - P. Zdráhal, Estephan, A. Kudrna - Jarůšek, M. Sukeľ, P. Straka - F. Lukeš, Gerhát, M. Chalupa - Havelka, V. Hübl, P. Svoboda. Trenér: V. Růžička.

HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Malát (J. Kindl, Mertl), 31. Dzierkals (Mertl, Schleiss), 60. Schleiss (Kodýtek, F. Suchý) - 46. Solovjov (R. Polák, J. Hruška). Rozhodčí: Horák, Hejduk - Komárek, Gerát. Vyloučení: 5:3, navíc M. Kalus, J. Stehlík (oba Vitkovic ) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 2899 (omezený počet).

Plzeň: Pavlát - L. Kaňák, Kvasnička, Kremláček, Graňák, Budík, J. Kindl - Schleiss, Kodýtek, F. Suchý - F. Přikryl, Bulíř, Blomstrand - Dzierkals, Mertl, M. Lang - Dufek, G. Thorell, Malát. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Solovjov, J. Stehlík, Pedan, L. Kovář, Koch, Plášil - Lakatoš, Marosz, M. Kalus - Fridrich, J. Hruška, R. Bondra - Lednický, Flick, Dej - Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.