Jágrovo vyloučení přišlo Kladno draho. Sparta nečekaně padla doma s Vary a už nevede

Hokejisté Kladna prohráli ve 38. kole extraligy doma s Českými Budějovicemi 0:3, když klíčový první gól dostali při vyloučení Jaromíra Jágra, a zůstali poslední. Sparta překvapivě padla s Karlovými Vary 1:4 a přišla o vedení v tabulce. To převzaly Pardubice po výhře 5:3 nad Třincem. Vítkovice přehrály Litvínov 5:1, Brno 4:1 Liberec a Olomouc 7:1 Boleslav. Hradec zvítězil 3:2 v Plzni po nájezdech.

V brance Kladna si odbyl premiéru lotyšský gólman Makeks Mitens, který naposledy chytal 22. října 2022 za Adirondack v ECHL a potom byl mimo hru kvůli operaci kyčle.

Ani on však neodvrátil osmou prohru Kladna v řadě. Dvěma góly k ní přispěl kapitán Motoru Milan Gulaš, ten první při vyloučení hrajícího majitele Rytířů zlomil zápas na jihočeskou stranu.

"Pomohli jsme si ve druhé třetině přesilovou hrou. Dali jsme na 1:0, což bylo strašně moc důležité," vědě i kouč vítězů Ladislav Čihák. Brankář jeho celku Dominik Hrachovina udržel popáté v sezoně čisté konto.

Karlovy Vary vyhrály v Praze nad Spartou i podruhé v sezoně a utnuli sérii čtyř porážek, během níž získali jediný bod. Dosavadní lídr soutěže naproti tomu vyšel poprvé v novém kalendářním roce bodově naprázdno.

"Byl to od nás slabý výkon, to si musíme přiznat. Nebylo to dobré," nezastíral obránce Jakub Krejčík, jediný střelec Sparty v zápase. "Už jsme si k tomu něco řekli a já jen doufám, že už se to nebude opakovat," doplnil.

Pražané před svými diváky prohráli podruhé za sebou, ve středu podlehli v prodloužení Pardubicím (1:2).

Ty porazily Třinec 5:3 a přeskočily v tabulce Spartu. Dvěma góly se na tom podílel útočník Lukáš Radil, v dresu Slezanů se dvakrát prosadil Daniel Voženílek.

Olomouc deklasovala Mladou Boleslav 7:1. Rozhodující náskok si Hanáci vypracovali ve druhé třetině, ve které skórovali pětkrát. Gólem a dvěma asistencemi k jejich výhře přispěl útočník Jakub Navrátil.

Brna zdolalo Liberec 4:1 a zapsalo páté tříbodové vítězství za sebou. Bílé Tygry porazilo i potřetí v sezoně, rozhodly o tom tři branky ve třetí třetině.

V tabulce je Kometa šestá, na dnešního soupeře se ale dotáhla na rozdíl jednoho bodu a na čtvrtý Litvínov ztrácí už jen čtyři body. "Čtvrté místo po základní části je náš cíl," přiznal brněnský kapitán Martin Zaťovič.

Vítkovice porazily Litvínov 5:1, přestože Severočeši měli v celém zápase výraznou střeleckou převahu. Brankou a dvěma přihrávkami se blýskl nejproduktivnější hráč vítězů Dominik Lakatoš.

38. kolo hokejové extraligy:

Rytíři Kladno - Banes Motor České Budějovice 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 30. Gulaš (Kondelík, Harris), 44. Gulaš (Kondelík), 45. Hovorka (F. Přikryl, Valský). Rozhodčí: Sýkora, Jaroš - Lhotský, Zíka. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 2613.

Kladno: Mitens - Ticháček, T. Hejda, Slováček, Nemčík, Martenet, Veber - Tralmaks, Klepiš, Kusý - M. Procházka, Melka, Smoleňák - O. Bláha, Babka, Sideroff - Jágr, Jarůšek, Frolík. Trenér: Vejvoda.

České Budějovice: Hrachovina - Vráblík, Štencel, Kachyňa, M. Doudera, Hovorka, Gulaši, Pýcha - Gulaš, Kondelík, Ordoš - Kubík, Harris, M. Beránek - Valský, Vopelka, F. Přikryl - Koláček, Toman, Chlubna. Trenér: Čihák.

HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 7. Krejčík (Sobotka, Němeček) - 4. Kofroň, 35. Černoch (Plutnar), 48. Kružík, 60. O. Procházka. Rozhodčí: Úlehla, Hribik - Hynek, Špůr. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 8859.

Sparta: Kořenář - Němeček, Krejčík, Irving, T. Tomek, Moravčík, Pavlák - Řepík, Sobotka, P. Kousal - Chlapík, Horák, O. Najman - Forman, Konečný, Buchtele - Hauser, Žmola, Mužík. Trenér: Gross.

Karlovy Vary: Frodl - Huttula, Plutnar, Stříteský, D. Mikyska, Bartejs, Pulpán, A. Rulík - O. Beránek, Černoch, O. Procházka - Kangasniemi, Jiskra, T. Rachůnek - Koffer, Hladonik, T. Redlich - Kružík, R. Přikryl, Kofroň. Trenér: Bruk.

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 2. A. Musil, 7. Radil (Čerešňák, M. Kaut), 11. Říčka (Košťálek), 33. Hájek (Poulíček), 45. Radil (Sedlák) - 40. D. Voženílek (Nedomlel, J. Jeřábek), 51. M. Růžička (D. Voženílek, M. Roman), 53. D. Voženílek (M. Roman). Rozhodčí: Hradil, Obadal - Klouček, Šimánek. Vyloučení: 6:4. Využití: 2:1. Diváci: 9795.

Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, D. Musil, Hájek, J. Kolář - Hyka, Sedlák, Pánik - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - M. Kaut, A. Musil, Paulovič - Říčka, Poulíček, Mandát. Trenér: Zadina.

Třinec: Kacetl (11. Mazanec) - Polášek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, J. Jeřábek - M. Růžička, Nestrašil, D. Voženílek - Sikora, P. Vrána, Cienciala - Walega, Holinka, M. Roman - Haas, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 4. Gazda (Marcinko, J. Kos), 46. Zaťovič, 53. Flek (Cingel), 58. Pospíšil (Holland, Marcinko) - 34. Filippi (McCoshen, J. Vlach). Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík - J. Svoboda, Blažek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 7220.

Brno: Kavan - Gazda, Ďaloga, Osburn, Ščotka, Kaňák, Holland, D. Svoboda - Flek, Cingel, Zaťovič - J. Kos, Marcinko, Pospíšil - Moses, Kollár, Kohout - Kratochvíl, Ekrt, Okál. Trenér: Modrý.

Liberec: Pařík - Knot, Budík, Melancon, McCoshen, T. Galvas, Ivan, Derner - Faško-Rudáš, Filippi, J. Vlach - Hawryluk, A. Najman, Flynn - Pérez, Bulíř, Birner - Šír, Plos. Trenér: Pešán.

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 7:1 (0:0, 5:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 25. Rutar (Navrátil), 25. Nahodil (Rašner, Bambula), 27. Kunc (Kusko, Navrátil), 28. Navrátil (Řezníček, Kunc), 37. Švrček (Ondrušek), 45. Bambula (Sirota, K. Káňa), 54. Orsava (Klimek, T. Černý) - 27. O. Roman (Lintuniemi). Rozhodčí: Kika, Cabák - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:0. Diváci: 4156.

Olomouc: Konrád - Rašner, Ondrušek, Řezníček, Sirota, T. Černý, Švrček, Rutar - Navrátil, Macuh, Kunc - Bambula, Nahodil, J. Káňa - Orsava, J. Knotek, Kusko - P. Musil, Anděl, Klimek. Trenér: Tomajko.

Mladá Boleslav: J. Růžička (F. Novotný) - Bernad, Pyrochta, F. Pavlík, A. Čech, Lintuniemi, Gewiese, Jánošík - Rohlík, Fořt, Skalický - Krivošík, O. Roman, Malát - Rohdin, Hradec, Dvořáček - Závora, Pitule, Malínek. Trenér: R. Král.

HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 14. Vondráček, 32. Kalus (Auvitu, Lakatoš), 36. Peterek (Šoustal, Percy), 46. Lakatoš (Fridrich, Auvitu), 53. Chlán (Fridrich, Lakatoš) - 53. Hlava (Jaks, Kirk). Rozhodčí: Ondráček, Šír - Axman, Hlavatý. Vyloučení: 4:1. Využití: 1:1. Diváci: 4693.

Vítkovice: Klimeš - Raskob, Percy, L. Kovář, Mikuš, Grman, Auvitu, od 21. navíc R. Jeřábek - Lakatoš, Chlán, Fridrich - Barinka, Krieger, Roberts Bukarts - Rihards Bukarts, Claireaux, Kalus - Vondráček, Šoustal, Peterek, Trenér: Trnka.

Litvínov: Zajíček - Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel, Czuczman, Šalda - Koblasa, Jurčík, Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Maštalířský - Havelka, Urban, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.

HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 24. Lev (Rekonen, Pour), 57. Houdek (Indrák, Hrabík) - 2. Šťastný (Jergl), 25. Tamáši (Okuliar, Perret), 65. Zachar (T. Pavelka). Rozhodčí: Šindel, Veselý - Brejcha, Ondráček. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 4016.

Plzeň: Hlavaj - Zámorský, Malák, Piskáček, Houdek, Kvasnička, Skok - Rekonen, Lev, Pour - Matýs, Indrák, Söderlund - Šiler, Mertl, Schleiss - Hrabík, Jansa. Trenér: Kořínek.

Hradec Králové: Lukáš - Blain, Kalina, Pláněk, T. Pavelka, Freibergs, Jank, Marcel - Okuliar, Tamáši, Perret - Jergl, Miškář, R. Pavlík - Eberle, Estephan, Šťastný - Jasper, Zachar, A. Novotný. Trenér: T. Martinec.