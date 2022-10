Bitva brankářů v Litvínově. O výhře 1:0 rozhodly Pardubice v osmé sérii nájezdů

Severokorejské dělostřelectvo v úterý odpálilo stovky střel v blízkosti námořní hranice s Jižní Koreou. Střílelo den poté, co Soul zahájil každoroční vojenské cvičení, jehož cílem je připravit se na možné severokorejské hrozby.

Jak informovala agentura AP, odpálila KLDR asi 100 střel u západního pobřeží a 150 u východního. Jihokorejská armáda opakovaně odvysílala výzvu, aby KLDR přestala s palbou. Žádné zprávy o násilí mezi oběma Korejemi se neobjevily.

Jihokorejská armáda uvedla, že střely nedopadly do jihokorejských teritoriálních vod, ale do nárazníkové zóny, kterou obě Koreje vytvořily na základě dohody z roku 2018. Je to už podruhé, co Severní Korea odpálila střely do nárazníkových zón od minulého pátku, kdy vypálila stovky střel.

Jihokorejská armáda uvedla, že Severní Korea musí zastavit provokace, které podkopávají mír a stabilitu na Korejském poloostrově. Dodala, že ve spolupráci se Spojenými státy posiluje svou vojenskou připravenost a bedlivě sleduje severokorejské kroky.