Harakiri zápas v extralize. To jsem ještě neviděl, přiznal hrdina nevídaného duelu

Dohromady patnáct gólů padlo v neuvěřitelném zápase Hradce Králové s Kladnem. Jeho hlavním hrdinou se stal Jakub Lev, který v poslední sekundě základní hrací doby vyrovnal na 7:7 a poté připravil i rozhodující branku v prodloužení pro Graemea McCormacka.

Na úterní večer pod Bílou věží se bude hodně dlouho vzpomínat. Zápas dvou střelecky utrápených týmů nabídl hned několik různých nálad a tváří. Od téměř rekordního hradeckého nástupu přes domácí trápení v přesilovkách, kladenský obrat, stíhací jízdu Mountfieldu, vyrovnání v čase 59:59 až po vítěznou tečku zadáka McCormacka.

"Byl to zápas harakiri, to jsem ještě neviděl. To bylo jako za druhé světové, když lítali a sestřelovali domy. Dopředu to samozřejmě vypadalo dobře, ale dozadu tam bylo okno," připustil Lev v rozhovoru s novináři. "Mohlo to skončit 10:10. Nebo klidně taky 12:12. Jsme rádi za dva body, upletli jsme z něčeho bič, ale musíme si toho hodně vysvětlit. Takhle by to nešlo," ulevil si Lev.

Královéhradečtí dosud neměli velké problémy v defenzivě, ale tentokrát předvedli snad víc chyb než za několik posledních zápasů dohromady. Vedení 2:0 i 3:2 tým Mountfieldu promarnil a po druhé třetině naopak ztrácel tři góly. Deset minut z druhé části přitom strávil v početních výhodách.

"Bylo to lehkovážností i špatnými přesilovkami. Tým to semlelo. Deset lidí hrálo špatně přesilovky, další vypadli z tempa, protože osm minut nebyli na ledě. Pak se to nabalovalo dokola a takhle to dopadlo," kroutil hlavou Lev.

I za stavu 4:7 ale podle něj hráči pořád věřili, že stav mohou vyrovnat.

"Jestli chcete být silný tým, tak prostě musíte bojovat až do konce a doufat, že se to povede. My jsme hráli vyloženě na risk, několik minut bez gólmana. Prostě to vyšlo, šli jsme si za tím a štěstí nás na konci odměnilo," cenil si Lev bojovnosti Východočechů.

Nejvíce odměnilo právě hradeckého útočníka s třicítkou na zádech. Lev dostal puk za brankáře Adama Brízgalu v čase 59:59 a v aréně tak spustil ohromnou vlnu euforie.

"Po vstřelení gólu jsou to vždycky největší emoce, a ještě když se vám to povede takhle na konci. Nestává se to každý den, že dáte gól v poslední vteřině," přiznal Lev.

Namísto radosti ze zázračného obratu ale v hradecké kabině zavládlo spíš rozčarování z bláznivého průběhu utkání.

"Myslím si, že přijde velká kritika. A oprávněná. Chceme se zlepšovat a určitě se neuspokojíme tím, že jsme to dotáhli. Musíme hrát šedesát minut a být dobří celý zápas. Nespoléhat se na to, že dáme za pár minut tři góly," dodal Lev.