Pardubice ve šlágru kola udolaly Spartu, Litvínov drží domácí neporazitelnost

Hokejisté Litvínova vyhráli v 16, kole extraligy nad Kometou Brno 6:3, ale v čele soutěže zůstávají Pardubice, které ovládly šlágr kola proti Spartě.

Litvínov potvrdili proti Kometě pozici nejúspěšnějšího týmu v domácím prostředí. Na jubilejní desáté výhře v sezoně na Zimním stadionu Ivana Hlinky se dvěma góly a asistencí podílel útočník Nicolas Hlava.

Hosté do utkání dobře vstoupili a k vedení jim pomohl i faul Kudrny a využitá přesilovka. Tomka v litvínovské brance překonal Zaťovič. Vyrovnat mohl David Kaše, v dobré pozici ale při zakončení promáchl.

České Budějovice porazily Plzeň 4:1. Jihočeši zabrali po dvou zápasech bez zisku a připsali si druhou výhru z posledních devíti vystoupení. Všechny body získal Motor takřka po měsíci. A to i přesto, že Indiány poslal ve 26. minutě do vedení Jakub Šiler. Ještě do druhé přestávky otočili vývoj Jan Ordoš a Mikuláš Hovorka.

Aktualizujeme.

16. kolo hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 12. D. Kaše (Hlava, Baránek), 14. Jaks (D. Kaše), 33. Maštalířský (Kirk), 40. Abdul (Gut), 52. Hlava (O. Kaše), 60. Hlava (O. Kaše) - 5. Zaťovič (Holík, Gazda), 42. K. Pospíšil (Moses, Cingel), 46. Moses. Rozhodčí: Úlehla, Ondráček - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 4282.

Litvínov: M. Tomek - Demel, Zile, Jaks, Baránek, D. Zeman, Czuczman, Šalda - Koblasa, Gut, A. Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Maštalířský - Havelka, Jurčík, Válek. Trenér: Mlejnek.

Brno: Š. Lukeš - Lintuniemi, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga, L. Kaňák - J. Kos, Marcinko, Kohout - Moses, Cingel, K. Pospíšil - Flek, Holík, Zaťovič - Kratochvíl, Vincour, Okál. Trenér: Modrý.

Banes Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 29. Ordoš (Kondelík, Pýcha), 38. Hovorka (M. Beránek, M. Doudera), 44. M. Hanzl (D. Simon, Štencel), 60. Kubík - 26. Šiler (M. Indrák). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 2:7. Využití: 1:0. Diváků: 5705.

České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Hovorka, M. Doudera, Pýcha, Gulaši, Štich - Ordoš, Kondelík, Kubík - Gulaš, Harris, F. Přikryl - D. Simon, M. Hanzl, M. Beránek - Vopelka, M. Toman, Chlubna. Trenér: Čihák.

Plzeň: Hlavaj - Zámorský, Kvasnička, Laakso, A. Jiříček, Piskáček, Malák, Dujsík - K. Hrabík, Lev, Schleiss - Holešinský, M. Indrák, Söderlund - Rekonen, Jansa, Pour - Šiler, P. Straka, Matýs. Trenér: Kořínek.

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 32. Bulíř (Birner) - 34. L. Hudáček (Daňo, Marinčin), 53. D. Voženílek (M. Růžička, Pánik), 59. Pánik. Rozhodčí: Sýkora, Jaroš - Kajínek, J. Svoboda. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 4126.

Liberec: D. Král - Knot, McCoshen, Melancon, M. Ivan, J. Dvořák, Budík, Derner - Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský - Bulíř, A. Najman, Birner - Hawryluk, J. Vlach, J. Pérez - Kelly Klíma, J. Šír, T. Galvas. Trenér: Pešán.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kundrátek, Polášek, Marian Adámek, J. Jeřábek, Nedomlel - M. Růžička, D. Voženílek, Pánik - Daňo, L. Hudáček, A. Nestrašil - Hrehorčák, P. Vrána, Miloš Roman - Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 4:3 (3:2, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Říčka (Košťálek, Cienciala), 4. Říčka (R. Kousal, Košťálek), 5. Cienciala, 45. M. Kaut (Cienciala, J. Kolář) - 3. Buchtele (J. Lajunen, Krejčík), 4. Chlapík (M. Forman, Sobotka), 43. Sobotka (Chlapík). Rozhodčí: Mrkva, Šír - Bohuněk, Lederer. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, J. Kolář, Vála - Hyka, L. Sedlák, Říčka - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - M. Kaut, A. Musil, Cienciala - Vondráček, O. Rohlík, Mandát - Paulovič. Trenér: Varaďa.

Sparta: Jakub Kovář (5. Kořenář) - Moravčík, Krejčík, Irving, Němeček, Mikliš, Kempný - M. Forman, Sobotka, Chlapík - P. Kousal, R. Horák, D. Vitouch - Sihvonen, J. Lajunen, Konečný - Hauser, O. Najman, Buchtele. Trenér: Gross.