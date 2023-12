Kladno vyhrálo po osmi zápasech, Třinec uštědřil Motoru K. O. v první třetině

Hokejisté Kladna ukončili více než měsíční čekání na výhru. V zápase 24. kole extraligy doma přetlačili Litvínov 3:0, přerušili sérii osmi porážek a připsali si teprve druhé tříbodové vítězství na vlastním ledě v sezoně.

Třinec zdolal na svém ledě České Budějovice 3:2. Obhájce titulu vedl v 19. minutě o tři góly zásluhou Daniela Voženílka, Tomáše Kundrátka a Viliama Čacha. Hosté zápas zdramatizovali trefami Jana Ordoše a Matěje Tomana. Oceláři bodovali v šestnáctém utkání v řadě, z toho třináct vyhráli a v tabulce snížili ztrátu na druhou Spartu na dva body.

Plzeň vyhrála nad Mladou Boleslaví vysoko 5:0 a ukončila sérii tří domácích porážek. Západočeši postavili svoji výhru na čtyřech využitých přesilových hrách. V plzeňských barvách se blýskl dvěma brankami a asistencí Aleksi Rekonen, tři kanadské body nasbíral Adrián Holešinský. Druhé čisté konto v sezoně udržel Dominik Pavlát. Trápící se Středočeši prohráli desáté z posledních dvanácti utkání a i nadále jsou poslední.

Hráči Olomouce porazili Liberec 3:2 a doma uspěli potřetí za sebou. Hanáci otočili vývoj utkání dvěma góly v rozmezí 41 sekund v první třetině. Gól a asistenci si připsal útočník Michal Kunc.

Brízgala: první nula sezony i asistence

Litvínov v Kladně utrpěl třetí prohru v řadě. Na úspěchu domácích prvním čistým kontem v sezoně a asistencí na poslední gól podílel brankář Adam Brízgala.

V první třetině kralovali gólmani, Brízgala měl 12 zákroků, hostující Tomek o jeden méně. Vyložených šancí bylo poskrovnu, spíš se vylučovalo. Rozhodčí během úvodní dvacetiminutovky poslali na trestnou lavici sedm hráčů.

Využitá přesilovka, ovšem až ve druhé třetině, dostala Středočechy do vedení. Stačilo jim k tomu 22 vteřin. Zkušený útočník Smoleňák zpoza branky načasoval přihrávku na Pytlíka, který pohotově zakončil a překonal bezmocného Tomka.

Chvíli nato měl vyrovnání na hokejce Hlava, byl sám před Brízgalou, ovšem brankář Rytířů skvěle zakročil lapačkou. A tak domácí ještě v prostřední části hry svůj náskok navýšili, když Dotchinovu ránu od modré tečoval mezi Tomkovy betony Procházka. Rozhodčí ještě na videu zkoumali, zda nehrál vysokou holí, ale prohřešek proti pravidlům neviděli.

Ve třetí třetině Rytíři pečlivou a obětavou defenzivou nepouštěli Litvínov do vyložených šancí. Hosté si nepomohli ani v přesilové hře a jejich útok byl bezzubý a těžkopádný. Potřetí inkasovali jen chvíli poté, co vsadili na power play, do prázdné branky skóroval Kusý. Díky povedenému zákroku si asistenci zapsal i gólman Brízgala.

24. kolo hokejové extraligy:

Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 27. Pytlík (Smoleňák, Klepiš), 35. M. Procházka (Dotchin, Melka), 59. Kusý (Babka, Brízgala). Rozhodčí: Úlehla, Veselý - Klouček, Šimánek. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 2493.

Kladno: Brízgala - Hejda, Dotchin, Martenet, Ticháček, Slováček, Babka - Kusý, Klepiš, Tralmaks - Frolík, Pytlík, Sideroff - M. Procházka, Melka, Smoleňák - O. Bláha, Jarůšek, Strnad. Trenér: Vejvoda.

Litvínov: Tomek - Zeman, Zile, Demel, Czuczman, Baránek, Šalda, Baláž - Hlava, D. Kaše, O. Kaše - Koblasa, Kirk, Abdul - Kudrna, Zygmunt, Maštalířský - Válek, Gut, Havelka. Trenér: Mlejnek.

HC Oceláři Třinec - Banes Motor České Budějovice 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. D. Voženílek (Pánik), 17. Kundrátek (Doktor, M. Roman), 19. Čacho (Marinčin) - 38. Ordoš (Gulaš), 55. Toman (Kachyňa, M. Doudera). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Blažek, Lederer. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 3779.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Polášek, Nedomlel - D. Voženílek, P. Vrána, Pánik - M. Růžička, Sikora, Nestrašil - Hrehorčák, M. Roman, Doktor - Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

České Budějovice: Hrachovina (21. Strmeň) - Pýcha, Štencel, Hovorka, Gulaši, Kachyňa, M. Doudera, Vráblík - Gulaš, Kondelík, Ordoš - Simon, Harris, Kubík - M. Beránek, Toman, F. Přikryl - Valský, Koláček, Chlubna. Trenér: Čihák.

HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Rekonen (Söderlund, Zámorský), 29. Pour (Laakso, Holešinský), 40. Holešinský (Pour, Rekonen), 49. Schleiss (Zámorský, Lev), 52. Rekonen (Holešinský, Laakso). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 5:8, navíc Houdek - Jánošík oba 5 min., Lantoši 10 min. Využití: 4:0. Diváci: 3469.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Malák, Dujsík, Laakso, Piskáček, Kvasnička, Houdek - Schleiss, Mertl, Holešinský - Lev, Indrák, Söderlund - Rekonen, Jansa, Pour - Matýs, P. Straka, Hrabík. Trenér: Kořínek.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Gewiese, Pyrochta, Osburn, Jánošík, F. Pavlík, Bernad, A. Čech - Lantoši, Fořt, Skalický - Aaltonen, Järvinen, Suchý - Krivošík, Malát, Šmerha - Rohdin, Závora, Dvořáček. Trenér: R. Král.

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Klimek (Rašner, Nahodil), 8. Macuh (Kunc, Sirota), 42. Kunc (Anděl) - 3. Birner (Bulíř, J. Vlach), 48. Ivan (Filippi). Rozhodčí: Obada, Vrba - Lhotský, Hynek. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 4103.

Olomouc: Konrád - Řezníček, Ondrušek, T. Černý, Sirota, Švrček, Rašner, Ozols - Bambula, J. Knotek, Kusko - Navrátil, Nahodil, Klimek - Orsava, Macuh, J. Káňa - Anděl, Menšík, Kunc. Trenér: Tomajko.

Liberec: D. Král - Melancon, Ivan, T. Galvas, McCoshen, Knot, Budík, Derner - Kelly Klíma, Filippi, Rychlovský - Hawryluk, A. Najman, Flynn - J. Vlach, Bulíř, Birner - Pekař, Šír, Pérez. Trenér: Pešán.

