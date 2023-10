Na rozjetý Litvínov nestačila ani Sparta, extraligu dál vedou Pardubice

Litvínov v 10. kole extraligy porazil doma Spartu 4:2 a devátým vyhraným zápasem po sobě vyrovnal klubový rekord. Pardubice si triumfem nad Olomoucí udržely vedení.

Pardubice zdolaly Mladou Boleslav 3:1 a i nadále vedou tabulku soutěže. Dva góly Dynama vstřelil útočník Robert Říčka. Východočeši bodovali ve všech dosavadních utkáních. Bruslaři prohráli pátý zápas za sebou a klesli na 12. místo.

Hokejisté Karlových Varů otočili utkání na ledě Českých Budějovic a vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech. Motor vedl 2:0, ale nakonec si připsal pátou porážku v řadě v soubojích s Energií. Zápas rozhodl Tomáš Rachůnek. Jihočeši tak prohráli potřetí za sebou, Západočeši minisérii dvou nezdarů ukončili.

Hráči Vítkovic porazili Liberec 5:2 a připsali si první domácí vítězství v řádném čase v sezoně a stejně tak plnohodnotnou výhru po sedmi kolech. Gólem a dvěma přihrávkami k tomu pomohl kanadský obránce Stuart Percy. Ostravané se tak odlepili z posledního místa tabulky, Liberec po třech výhrách nebodoval.

Hradec Králové triumfoval na ledě Olomouce 2:1 po samostatných nájezdech, uspěli ve třetím z posledních čtyř zápasů a posunul se na čtvrté místo tabulky. Hanáci naopak prohráli šestý z posledních sedmi zápasů a jsou desátí.

Šlágr kola rozhodl obrat Vervy

Litvínov dohnal klubový rekord ze sezon 1977/78 a mistrovského ročníku 2014/15. Pražané dvakrát odpověděli na vedení Vervy, ale v čase 51:40 rozhodl útočník Nicolas Hlava a v závěru v power play pečetil výsledek Petr Koblasa. Sparta ve čtvrtém duelu venku v ročníku poprvé prohrála.

Litvínov se musel obejít bez obránce Baránka a ze sestavy Pražanů vypadl útočník Sobotka. Jako první prověřil hostujícího gólmana Kováře Ondřej Kaše, ale vyložené šance dlouhou dobu chyběly. Sparta se ubránila při Řepíkově vyloučení a ve 12. minutě měla první velkou možnost utkání. Po přihrávce Davida Vitoucha se dostal před Tomka Konečný, ale litvínovský gólman zasáhl betonem.

V závěru první části se nejdříve Šaldova rána od modré čáry odrazila od zadnímu mantinelu do brankoviště, David Kaše se jej snažil sklepnout ze vzduchu za Kováře a neuspěl ani s dorážkou. Z úvodní branky se radovali 32 sekund už radovali Severočeši. Kapitán Sukeľ našel z levé strany před brankou Kudrnu, který zvedl puk nad Kovářovu vyrážečku.

Sparta se v první polovině druhého dějství bránila převážně v oslabení po faulech Mozíka, který nejprve pykal za podražení a potom čtyř minuty za hru vysokou holí. Při svém druhém pobytu na trestné lavici se ale radoval se spoluhráči z vyrovnání.

Po chybě Ondřeje Kašeho Lajunen v přečíslená vystřelil z pravého kruhu, puk propadl za Tomka a David Vitouch jej dorazil do prázdné branky. Přestože zakončoval už v době hvizdu, sudí Sýkora se Šindelem si u videa ověřili, že to situaci neovlivnilo a gól platil.

Odpovědět mohl Sukeľ, který vzápětí faulem zkrátil početní výhodu domácích. Ve 33. minutě dostal sparťanský obránce Mikliš trest na pět minut a do konce utkání za zákrok na hlavu Ondřeje Kaše, který sice hned zamířil také do šatny, ale vrátil se brzy do hry.

Za Spartu v oslabení zahrozili Mozík i Lajunen, ale v čase 36:27 využila přesilovku Verva. Po přihrávce Ondřeje Kašeho se trefil od modré čáry Jaks. Litvínov na konci druhé části odolal při Demelově trestu.

Hned na začátku třetí třetiny mohl zvýšit Sukeľ a další možnost měl ve 44. minutě Koblasa, ale Kovář vytěsnil puk lapačkou. Na druhé straně neuspěl po Kestnerově přihrávce sám před Tomkem Najman. V polovině třetí části už ale právě on smazal ztrátu. Po Krejčíkově střele se prosadil bekhendovou dorážkou.

Litvínov za 132 sekund opět vedl. Po akci Ondřeje Kašeho se puk od Czuczman odrazil před brankoviště k Hlavovi, který jej poslal za Kováře. Další možnost domácích měl Kirk. V závěru se hosté museli bránit při Formanovo vyloučení a v power play dovršil výsledek 16 sekund před koncem do prázdné branky Koblasa.

10. kolo hokejové extraligy:

HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 19. Chlán (Percy), 20. Krieger (Percy, Lakatoš), 34. Claireaux (Raskob), 51. Mueller (Lakatoš, Roberts Bukarts), 60. Percy - 1. Pérez (Hawryluk), 42. Knot (A. Najman). Rozhodčí: Cabák, R. Šír - Hlavatý, Rožánek. Vyloučení: 7:7, navíc Lakatoš - Derner 5 minut a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 5225.

Vítkovice: Klimeš - Grman, Percy, Raskob, Mikuš, Prčík, Gewiese, J. Stehlík - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Chlán, Fridrich - Kalus, Claireaux, Kotala - Krejsa, Přibyl, Dej. Trenér: Holaň.

Liberec: Hrenák - Knot, McKoshen, Melancon, Ivan, Derner, Budík, T. Galvas - Faško-Rudáš, Filippi, Flynn - Hawryluk, Bulíř, Pérez - Kelly Klíma, A. Najman, Rychlovský - Pekař, J. Šír, J. Vlach. Trenér: Pešán.

HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 20. A. Kudrna (M. Sukeľ), 37. Jaks (O. Kaše), 52. Hlava (Czuczman, O. Kaše), 60. Koblasa (A. Kudrna) - 30. D. Vitouch, 50. P. Kousal (Krejčík). Rozhodčí: Sýkora, Šindel - Brejcha, Thuma. Vyloučení: 3:6, navíc Mikliš (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5944.

Litvínov: M. Tomek - Demel, Zile, Jaks, Šalda, D. Zeman, Czuczman, Strejček - Koblasa, M. Sukeľ, A. Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Válek - Havelka, Gut, Jurčík. Trenér: Mlejnek.

Sparta: Jakub Kovář - Irving, Kempný, Mozík, Krejčík, Moravčík, Němeček, Mikliš - Kestner, R. Horák, P. Kousal - Řepík, O. Najman, M. Forman - Hauser, J. Lajunen, Buchtele - D. Vitouch, M. Vitouch, Konečný. Trenér: Gross.

Banes Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary 2:3 po sam. náj. (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Simon (Valský, M. Doudera), 33. Doudera (Pech, Simon) - 46. Gríger (Kangasniemi, Jiskra), 56. Stříteský (Hladonik, Bartejs), rozhodující nájezd Rachůnek. Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík - Rampír, Klouček. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 5917.

České Budějovice: Hrachovina - Pýcha, Gulaši, Hovorka, M. Doudera, Vráblík, Štencel, Štich - Kubík, Harris, Ordoš - Gulaš, F. Přikryl, M. Beránek - Valský, Pech, Simon - Vopelka, M. Hanzl, Chlubna. Trenér Čihák.

Karlovy Vary: Frodl - Plutnar, Huttula, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Pulpán - O. Beránek, Černoch, Hladonik - Kangasniemi, Gríger, Rachůnek - Zetterberg, Jiskra, Redlich - O. Procházka, R. Přikryl, Koffer. Trenér Bruk.

HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávka: 25. Říčka (R. Kousal), 38. Říčka (R. Kousal, T. Zohorna), 41. L. Sedlák (M. Kaut, Čerešňák) - 36. Lantoši. Rozhodčí: Pražák, Jaroš - Frodl, Hynek. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. Diváci: 9102.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Bučko, Vála, J. Kolář - Hyka, L. Sedlák, M. Kaut - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Urban, Pochobradský, Říčka - Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Varaďa.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Štibingr, Pyrochta, Osburn, Jánošík, Pláněk, Bernad, A. Čech - Šmerha, Järvinen, Aaltonen - Lantoši, Suchý, Skalický - J. Stránský, Fořt, Malát - Dvořáček, O. Roman, Závora. Trenér: Kalous.

HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 1:2 po sam. náj. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávka: 34. Macuh (Rašner) - 10. Okuliar, rozhodující nájezd Blain. Rozhodčí: Kika, Vrba - Blažek, Špůr. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 4208.

Olomouc: Konrád - Řezníček, Ondrušek, A. Rutar, Sirota, T. Černý, Švrček, Rašner - Bambula, J. Knotek, Navrátil - P. Musil, Macuh, Chmielewski - Orsava, Nahodil, Kusko - Kucsera, Anděl, Kunc. Trenér: Tomajko.

Hradec Králové: Bartošák - Blain, Jank, F. Pavlík, Kalina, Freibergs, T. Pavelka, Gaspar - Šťastný, Zachar, R. Pavlík - Jasper, Tamáši, Okuliar - Jergl, Lalancette, Perret - Eberle, Pilař, A. Novotný. Trenér: T. Martinec.

Tabulka: